«На разрыв души!»: Бутман назвал главное отличие русского джаза от американского

«Мы провели исследование, оказалось, что 50% граждан слушают джаз в России сегодня больше, чем это было раньше. Само существование Радио JAZZ в эфире столько лет в разных городах говорит о том, что джаз у нас в стране востребован, популярен. У нас есть разные стили, молодые музыканты приходят. Люди приходят на концерты, фестивали, открываются джаз-клубы в российских городах. Недавно создали новый джазовый оркестр в Южно-Сахалинске по распоряжению губернатора. Создаются оркестры, детские филармонии. Джаз набирает обороты в нашей стране, появляются блестящие музыканты. Конечно, впереди еще огромная работа и в рамках образования, и по продвижению музыкантов во всем мире», - рассказал он.

По словам Бутмана, русский джаз отличается от американского тем, что не потерял страсть и эмоции, так как это заложено в российской культуре.

«В джазе есть определенные стандарты качества, определенные стандарты оригинальности. Русские музыканты всегда играют на разрыв души. У наших афроамериканских коллег произошел исторический слом, когда они перестали играть хот-джаз и стали играть смус-джаз. Это тоже происходит с огромной страстью, но очень холодной, не показывая эмоции. Мы еще хотим показывать эмоции, передать их, у нас страсти русские. У нас это все заложено и в литературе – Достоевский, Чехов, Островский, Тургенев… У нас все кипит! И кипит в джазе. У нас есть свои интонации, которые были заложены великими мастерами, например, свой большой вклад внесли Алексей Козлов, Гаранян, Варламов…Наши зарубежные коллеги были любителями, у нас сразу играли профессионалы с образованием. Технически наш джаз зачастую более виртуозный. При этом одно время джаз у нас был фактически запрещен, сейчас мы этот провал восстанавливаем», - отметил он.

Также Бутман признался, что еще не добрался с гастролями на Чукотку, остальные регионы давно покорены джазом.

«Неохваченных регионов у нас сегодня практически нет. Мы были в Петропавловске-Камчатском, на Сахалине, недавно гастроли были в Магадане. Все города музыкальные, там есть и свои замечательные музыканты. Омск, Томск, Сибирь очень развита в этом смысле. На Чукотке мы еще не были, но очень любят джаз, в Салехарде, например, Тюмень очень развивается. Много своих музыкальных традиций везде», - заключил собеседник НСН.

Церемония вручения X ежегодной престижной премии в мире джазовой музыки «Все цвета джаза» прошла 26 ноября в московском зале Omega Rooftop на крыше Универмага «Цветной». Слушатели Радио JAZZ 89.1 FM отдали за своих любимых исполнителей около 20 тысяч голосов.

