«Визитка Москвы!»: Почему «Джаз на воде» стал лучшим мероприятием года

Генеральный директор «Флотилии Рэдиссон» Ольга Куприянова рассказала спецкору НСН, чем проект «Джаз на воде», победивший в номинации «Лучшее мероприятие года» X ежегодной премии «Все цвета джаза» в Москве, отличается от своих конкурентов.

«Когда мы узнали, что стали номинантами, мы очень обрадовались. Конечно, мы не ожидали, что победим, для нас это награда, которая говорит о том, что мы на правильном пути. Нас отличает определенная культура, мы выступаем на роскошной белоснежной яхте и являемся визитной карточкой Москвы. Наш маршрут проходит по самым живописным местам центра Москвы, к тому же Радио JAZZ 89.1 FM всегда дает нам лучших джазовых исполнителей, которые захватывают нашу публику, вводят ее в наслаждение. Наше общество не совсем знакомо с джазом, и очень хорошо, что есть проекты, которые знакомят россиян с этим музыкальным стилем. Причем есть не только традиционный джаз, но и экспериментальный, инструментальный, вокальный. Мне же лично ближе всех Луи Армстронг», —сказала Куприянова.