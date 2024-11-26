«Визитка Москвы!»: Почему «Джаз на воде» стал лучшим мероприятием года
Джаз — многоликий музыкальный жанр, но особенно он помогает идти по жизни в минуты грусти, сказала НСН Ольга Куприянова.
Генеральный директор «Флотилии Рэдиссон» Ольга Куприянова рассказала спецкору НСН, чем проект «Джаз на воде», победивший в номинации «Лучшее мероприятие года» X ежегодной премии «Все цвета джаза» в Москве, отличается от своих конкурентов.
«Когда мы узнали, что стали номинантами, мы очень обрадовались. Конечно, мы не ожидали, что победим, для нас это награда, которая говорит о том, что мы на правильном пути. Нас отличает определенная культура, мы выступаем на роскошной белоснежной яхте и являемся визитной карточкой Москвы. Наш маршрут проходит по самым живописным местам центра Москвы, к тому же Радио JAZZ 89.1 FM всегда дает нам лучших джазовых исполнителей, которые захватывают нашу публику, вводят ее в наслаждение. Наше общество не совсем знакомо с джазом, и очень хорошо, что есть проекты, которые знакомят россиян с этим музыкальным стилем. Причем есть не только традиционный джаз, но и экспериментальный, инструментальный, вокальный. Мне же лично ближе всех Луи Армстронг», —сказала Куприянова.
Собеседница НСН также призналась, кто из участников премии ей наиболее запомнился.
«Безусловно, это Катерина Балыкбаева, мой самый любимый исполнитель. Она открывала наш проект 17 ноября 2023 года, и ровно год спустя она открывала уже второй год. Ее голос всегда вызывает у меня мурашки, это действительно достойный артист», — добавила гендиректор «Флотилии Рэдиссон».
В заключение Куприянова отметила, что джаз помогает пережить сложные моменты жизни.
«Джаз можно слушать в любом настроении. Он настолько многолик, что каждый может найти жанр под определенное настроение. Но больше, конечно, в моменты грусти джаз направляет и помогает решить ту или иную проблему», — подытожила она.
Ранее актриса театра и кино Ирина Безрукова призналась спецкору НСН, что не представляет своей жизни без джаза и дружна со многими российскими джазовыми музыкантами. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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