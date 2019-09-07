В Москве начался фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ»
В день рождения Москвы, в честь ее 872-летия, радиостанция «НАШЕ Радио» решила устроить настоящий подарок всем поклонникам хорошей музыки и тем, кто успел соскучиться по «НАШЕСТВИЮ» - фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ».
7 и 8 сентября с 12:00 часов в центре столицы, на проспекте Академика Сахарова состоится двухдневный музыкальный марафон, который соберет артистов, недавно отпраздновавших 20-летие легендарного фестиваля.
Ведущие мероприятия уже вышли на сцену.
В лайн-апе группы «Альянс» и «Мураками», «Наив» и «Пилот», ZDOB SI ZDUB, Сергей Бобунец и Валерий Сюткин, Найк Борзов и Вадим Самойлов.
Хедлайнером «НАШИХ В ГОРОДЕ» станет Гарик Сукачев.
Ранее он в эфире НСН призвал всех, кто любит хорошую музыку и Москву, стать гостями фестиваля.
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