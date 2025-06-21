Бразилия заявила ФИФА о желании провести клубный чемпионат мира 2029 года
Бразилия захотела провести клубный чемпионат мира по футболу в 2029 году. Об этом заявил глава Бразильской конфедерации футбола (CBF) Самир Ксауд на встрече с лидером Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, передает пресс-служба CBF.
«Я рассказал о своих целях на посту главы CBF и сказал, что мы хотим быть ближе к ФИФА. Я отметил высокий уровень мероприятия в США и уровень бразильских клубов и предложил провести в Бразилии следующий турнир», - поделился Ксауд.
По его словам, Инфантино допустил такую возможность, стороны «будут работать над тем, чтобы это произошло».
По данным СМИ, в проведении чемпионата также заинтересована Австралия, которая успешно провела женское мировое первенство в 2023 году.
Клубный чемпионат мира в 2025 году приняли США. Турнир впервые проходит в измененном формате с участием 32 команд.
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