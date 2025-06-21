Бразилия заявила ФИФА о желании провести клубный чемпионат мира 2029 года

«Я рассказал о своих целях на посту главы CBF и сказал, что мы хотим быть ближе к ФИФА. Я отметил высокий уровень мероприятия в США и уровень бразильских клубов и предложил провести в Бразилии следующий турнир», - поделился Ксауд.

По его словам, Инфантино допустил такую возможность, стороны «будут работать над тем, чтобы это произошло».

По данным СМИ, в проведении чемпионата также заинтересована Австралия, которая успешно провела женское мировое первенство в 2023 году.

Клубный чемпионат мира в 2025 году приняли США. Турнир впервые проходит в измененном формате с участием 32 команд.

