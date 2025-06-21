СМИ: Глава МИД Ирана отправится в Москву и встретится с Путиным
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи намерен отправиться в Москву и провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщила в эфире NBC журналист телеканала Андреа Митчелл.
Отмечается, что Митчелл провела интервью с Аракчи.
«Он сказал, что планирует отправиться в Москву... чтобы встретиться с Владимиром Путиным», - указала журналистка.
Иранский министр планирует совершить визит в понедельник, 23 июня.
Ранее СМИ сообщили, что Аббас Аракчи и спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф провели серию телефонных переговоров на фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем.
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