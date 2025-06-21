Пакистан выдвинул Трампа на соискание Нобелевской премии мира

Власти Пакистана выдвинули кандидатуру президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира в 2026 году, правительство страны решило официально рекомендовать политика. Об этом говорится в сообщении на странице пакистанского кабмина в соцсети X.

Отмечается, что решение принято в знак признания «решительного дипломатического вмешательства» Трампа и «основополагающего лидерства» во время обострения ситуации между Пакистаном и Индией. В правительстве указали, что американский лидер продемонстрировал «большую стратегическую дальновидность и выдающуюся государственную мудрость», взаимодействуя с Исламабадом и Нью-Дели, что привело к деэскалации.

Кроме того, в Пакистане оценили стремление Трампа помочь государствам в решении вопроса принадлежности Кашмира.

Ранее депутат Европарламента от Словении Бранко Гримс предложил номинировать на Нобелевскую премию мира бизнесмена Илона Маска за продвижение идей мира, а также поддержку свободы слова.

