Константинов: Россия и Украина помирятся очень быстро
Россия и Украина «помирятся», когда Киев избавится от чуждой идеи евроинтеграции. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов в интервью РИА Новости.
Политик напомнил, что после гражданской войны, когда примирение казалось невозможным, уже никто «не вспоминает, из какой он семьи - белых или красных». По мнению Константинова, РФ и Украина помирятся очень быстро, этому поспособствуют «генные корни единого народа».
«Весь это евровыбор - это ложная, чуждая идея, наркотическая иллюзия. Как только Украина от них избавится, на смену придет осознание необходимости выстраивания новых добрососедских отношений с Россией», - подчеркнул политик.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что русские и украинцы — один народ, и «в этом смысле вся Украина наша».
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