Россия и Украина «помирятся», когда Киев избавится от чуждой идеи евроинтеграции. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов в интервью РИА Новости.

Политик напомнил, что после гражданской войны, когда примирение казалось невозможным, уже никто «не вспоминает, из какой он семьи - белых или красных». По мнению Константинова, РФ и Украина помирятся очень быстро, этому поспособствуют «генные корни единого народа».

«Весь это евровыбор - это ложная, чуждая идея, наркотическая иллюзия. Как только Украина от них избавится, на смену придет осознание необходимости выстраивания новых добрососедских отношений с Россией», - подчеркнул политик.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что русские и украинцы — один народ, и «в этом смысле вся Украина наша».

