В провинции Бокас-дель-Торо в Панаме ввели режим ЧС из-за беспорядков
Чрезвычайное положение объявлено в провинции Бокас-дель-Торо в Панаме на фоне массовых беспорядков. Об этом заявил глава администрации президента страны Хуан Карлос Орильяк, сообщается на странице администрации в соцсети Х.
«Совет министров принял решение о введении режима чрезвычайного положения на территории всей провинции... сроком на пять дней», - указано в публикации.
Меры приняли в ответ на угрозу общественному порядку, безопасности людей и демократическим институтам в результате протестов в стране, переросших в акты насилия. Демонстрации начались еще в апреле из-за принятия закона, который предусматривает крайне низкие пенсии для ряда рабочих и вынуждает их трудиться почти всю жизнь. Власти позже утвердили закон с гарантиями пенсионных прав, но протесты не прекратились. Новые беспорядки произошли в стране 19 июня: радикалы подожгли часть стадиона Байрон Нельсон, атаковали офисы ряда компаний, захватили аэропорт в Чангуиноле.
Ранее чрезвычайное положение объявили в одном из районов Новой Зеландии из-за масштабного наводнения на фоне дождя.
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