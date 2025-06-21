Над Россией уничтожили пять украинских беспилотников

Пять беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали над территорией России за ночь. Об этом сообщило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов», - указано в заявлении ведомства.

Так, по два БПЛА ликвидировали над Курской и Воронежской областями, еще один – над Республикой Мордовия.

Ранее в селе Нижнее Березово-Второе Белгородской области беспилотник атаковал легковой автомобиль, транспортное средство было повреждено.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:ПВОРегионыБеспилотникиМинобороны

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