Над Россией уничтожили пять украинских беспилотников
21 июня 202507:30
Пять беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали над территорией России за ночь. Об этом сообщило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов», - указано в заявлении ведомства.
Так, по два БПЛА ликвидировали над Курской и Воронежской областями, еще один – над Республикой Мордовия.
Ранее в селе Нижнее Березово-Второе Белгородской области беспилотник атаковал легковой автомобиль, транспортное средство было повреждено.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Россией уничтожили пять украинских беспилотников
- Пакистан выдвинул Трампа на соискание Нобелевской премии мира
- В Приморье 7,5 тысячи человек остались без электричества
- Константинов: Россия и Украина помирятся очень быстро
- СМИ: Глава МИД Ирана отправится в Москву и встретится с Путиным
- В провинции Бокас-дель-Торо в Панаме ввели режим ЧС из-за беспорядков
- Трамп: Китай не поможет Ирану в конфликте с Израилем
- Минпросвещения не будет стандартизировать форму для всех школьников
- Чернышенко: Россияне получили допуск к международным турнирам по 31 виду спорта
- Трамп допустил, что будет добиваться увольнения председателя ФРС
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru