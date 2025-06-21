Трамп: Китай не поможет Ирану в конфликте с Израилем
Китай не окажет помощь Ирану в связи с обострением ситуации между республикой и Израилем, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил журналистам в штате Нью-Джерси.
«Я не могу представить, чтобы они вмешались», - подчеркнул политик.
Трамп также прокомментировал сообщения о том, что Пекин направил Тегерану несколько самолетов. Как отметил американский лидер, есть версия, что воздушные суда необходимы для вывоза людей, но он не может утверждать что-либо на этот счет. Трамп напомнил, что прекрасно ладит с Китаем и председателем КНР Си Цзиньпином.
«Посмотрим, что будет», - добавил президент.
Между тем СМИ сообщили, что Россия передала США послание, в котором заявила о нежелательности возможных американских ударов по Ирану.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru