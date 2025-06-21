Трамп: Китай не поможет Ирану в конфликте с Израилем

Китай не окажет помощь Ирану в связи с обострением ситуации между республикой и Израилем, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил журналистам в штате Нью-Джерси.

«Я не могу представить, чтобы они вмешались», - подчеркнул политик.

Трамп также прокомментировал сообщения о том, что Пекин направил Тегерану несколько самолетов. Как отметил американский лидер, есть версия, что воздушные суда необходимы для вывоза людей, но он не может утверждать что-либо на этот счет. Трамп напомнил, что прекрасно ладит с Китаем и председателем КНР Си Цзиньпином.

«Посмотрим, что будет», - добавил президент.

Между тем СМИ сообщили, что Россия передала США послание, в котором заявила о нежелательности возможных американских ударов по Ирану.

