В AmCham заявили, что переговоров России и США по авиасообщению не было

Переговоры России и США относительно возобновления прямого авиасообщения пока не проводились. Об этом заявил президент Торговой палаты США в РФ (AmCham) Роберт Эйджи в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев выразил надежду, что прямое авиасообщение между двумя странами возобновится до конца года.

Как отметил Эйджи, вопрос решают на уровне министерств транспорта РФ и США.

«Пока этого не было», - подчеркнул глава палаты.

Эйджи предположил, что сначала пройдут переговоры лидеров России и США, затем - диалог министерств, после - обсуждение на уровне авиакомпаний.

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил НСН, что для возвращения прямого авиасообщения между Россией и США необходимо решить ряд вопросов, но Вашингтон пока занят множеством других проблем.

