В Приморье 7,5 тысячи человек остались без электричества
Около 7,5 тысячи человек остались без электричества из-за нарушения работы электрооборудования в Лазовском районе Приморского края. Об этом сообщают Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК»).
Отмечается, что специалисты зарегистрировали нарушение работы оборудования в классе напряжения 35-110 кВ в Лазовском районе, на его территории все потребители остались без света.
«Причиной повреждения оборудования стали продолжительные обильные осадки и сильные порывы ветра», - рассказали в компании.
Энергетики выявляют причины и объем возможных повреждений. Резервное электроснабжение социально значимых объектов обеспечат дизель-генераторные установки, их уже направили в район. АО «ДРСК» подготовило силы и средства для ликвидации ЧП, на месте находятся спецтехника и техника повышенной проходимости.
Ранее в Сочи после проливных дождей произошли перебои с электроснабжением.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru