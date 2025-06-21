В Приморье 7,5 тысячи человек остались без электричества

Около 7,5 тысячи человек остались без электричества из-за нарушения работы электрооборудования в Лазовском районе Приморского края. Об этом сообщают Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК»).

Отмечается, что специалисты зарегистрировали нарушение работы оборудования в классе напряжения 35-110 кВ в Лазовском районе, на его территории все потребители остались без света.

«Причиной повреждения оборудования стали продолжительные обильные осадки и сильные порывы ветра», - рассказали в компании.

Энергетики выявляют причины и объем возможных повреждений. Резервное электроснабжение социально значимых объектов обеспечат дизель-генераторные установки, их уже направили в район. АО «ДРСК» подготовило силы и средства для ликвидации ЧП, на месте находятся спецтехника и техника повышенной проходимости.

Ранее в Сочи после проливных дождей произошли перебои с электроснабжением.

