Минпросвещения не будет стандартизировать форму для всех школьников

Минпросвещения не намерено стандартизировать форму для всех российских школьников. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.

Как отметил министр, у школ могут быть разные учебные пособия, то же самое и с формой для учеников.

«Я не думаю, что здесь какая-то может быть... унификация, хотя, на мой взгляд, ничего плохого в школьной форме нет», - поделился Кравцов на полях Петербургского международного экономического форума.

Министр добавил, что образовательные учреждения могут самостоятельно вводить требования к одежде учеников.

Ранее депутаты Госдумы предложили ввести в школах РФ единую спортивную форму в цветах российского флага.

