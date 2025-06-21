Минпросвещения не будет стандартизировать форму для всех школьников
Минпросвещения не намерено стандартизировать форму для всех российских школьников. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.
Как отметил министр, у школ могут быть разные учебные пособия, то же самое и с формой для учеников.
«Я не думаю, что здесь какая-то может быть... унификация, хотя, на мой взгляд, ничего плохого в школьной форме нет», - поделился Кравцов на полях Петербургского международного экономического форума.
Министр добавил, что образовательные учреждения могут самостоятельно вводить требования к одежде учеников.
Ранее депутаты Госдумы предложили ввести в школах РФ единую спортивную форму в цветах российского флага.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru