Гарик Сукачев назначает встречу москвичам на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»

В день рождения Москвы, в честь ее 872-летия, радиостанция «НАШЕ Радио» решила устроить настоящий подарок всем поклонникам хорошей музыки и тем, кто успел соскучиться по «НАШЕСТВИЮ» - фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ».

7 и 8 сентября с 12:00 часов в центре столицы, на проспекте Академика Сахарова состоится двухдневный музыкальный марафон, который соберет артистов, недавно отпраздновавших 20-летие легендарного фестиваля.

В лайн-апе группы «Альянс» и «Мураками», «Наив» и «Пилот», ZDOB SI ZDUB, Сергей Бобунец и Валерий Сюткин, Найк Борзов и Вадим Самойлов.

Хедлайнером «НАШИХ В ГОРОДЕ» станет Гарик Сукачев. Он в эфире НСН призвал всех, кто любит хорошую музыку и Москву, стать гостями фестиваля.