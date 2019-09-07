Гарик Сукачев назначает встречу москвичам на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»
Знаменитый рок-музыкант в эфире НСН пообещал Москве, горожан и гостям отличный праздник в день города.
В день рождения Москвы, в честь ее 872-летия, радиостанция «НАШЕ Радио» решила устроить настоящий подарок всем поклонникам хорошей музыки и тем, кто успел соскучиться по «НАШЕСТВИЮ» - фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ».
7 и 8 сентября с 12:00 часов в центре столицы, на проспекте Академика Сахарова состоится двухдневный музыкальный марафон, который соберет артистов, недавно отпраздновавших 20-летие легендарного фестиваля.
В лайн-апе группы «Альянс» и «Мураками», «Наив» и «Пилот», ZDOB SI ZDUB, Сергей Бобунец и Валерий Сюткин, Найк Борзов и Вадим Самойлов.
Хедлайнером «НАШИХ В ГОРОДЕ» станет Гарик Сукачев. Он в эфире НСН призвал всех, кто любит хорошую музыку и Москву, стать гостями фестиваля.
«Друзья, 7-8 сентября, опять день города в Москве. Какое счастье для всех москвичей и гостей столицы. Надеюсь, все мы прекрасно проведем этот осенний день! Даже не один, а два! До встречи!» - позвал на фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» один из самых уважаемых рокеров страны.
Все участники фестиваля и расписание выступлений - на официальном сайте Nashe.ru. Следите за новостями в эфире «НАШЕго Радио» и в социальных сетях радиостанции! 7 и 8 сентября, «НАШИ В ГОРОДЕ». Вход – свободный.
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