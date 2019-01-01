В художественном флешмобе на «Нашествии» приняли участие 200 человек
Организаторы «Нашествия» рассказали об акции фонда Валентина Серова на фестивале.
Во время проведения юбилейного фестиваля «Нашествие» фонд Валентина Серова провел на площадке фестиваля акцию «Нарисуем Нашествие вместе».
«У нас на площадке присутствует Фонд Валентина Серова. В шатре, в котором они находятся на площадке, был проведен мини-флешмоб, когда приходящие люди рисовали эту картину. В ее написании участвовали большое 200 человек, каждый мазочек в ней – это часть души какого-то конкретного гостя нашего фестиваля», - рассказала в пресс-центре НСН генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселёва.
Ранее директор фонда Серова рассказала НСН, что участники флешмоба продемонстрировали колоссальную отдачу.
На фестивале в Тверской области в течение четырех дней выступают более 130 коллективов. Всё, что происходит на трех фестивальных сценах: «Главная», «Наше 2.0» и новая «УЛЬТРА», можно смотреть в прямой трансляции на «Яндекс.Эфир».
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