Организаторы «Нашествия»: Для нас важен не рекорд по числу посетителей, а их комфорт

Генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселева рассказала, что организаторы не гонятся за рекордами посещаемости.

«У нас нет задачи ставить рекорды по посещаемости. У нас те же показатели – примерно 200 тысяч человек за четыре дня. Мы все-таки за то, чтобы дать людям, которые к нам приезжают, больше комфорта», - отметила она.