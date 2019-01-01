Организаторы «Нашествия»: Для нас важен не рекорд по числу посетителей, а их комфорт
Генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселева рассказала о приоритетах в организации крупнейшего фестиваля в стране.
Генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселева рассказала, что организаторы не гонятся за рекордами посещаемости.
«У нас нет задачи ставить рекорды по посещаемости. У нас те же показатели – примерно 200 тысяч человек за четыре дня. Мы все-таки за то, чтобы дать людям, которые к нам приезжают, больше комфорта», - отметила она.
Ранее продюсер фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2019», заместитель генерального директора ММХ Андрей Матвеев рассказал журналистам, что через неделю команда, у которой горят глаза, начнет работу над будущим фестивалем, чтобы снова порадовать своих гостей.
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