Музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября

В конкурсе примут участие около 20 стран. Среди них — государства-члены БРИКС, ШОС, СНГ, а также страны Латинской Америки, Азии и Африки. Каждую страну будет представлять победитель национального хит-парада.​

Организацией и техническим обеспечением конкурса занимается Фонд «Традиции искусства» при поддержке МИД России. Правительство РФ выделило 750 миллионов рублей на подготовку и проведение мероприятия. Главный приз конкурса составит 300 тысяч евро, передает «Радиоточка НСН».

