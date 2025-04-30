Музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября
Международный музыкальный конкурс «Интервидение-2025» состоится 20 сентября текущего года на площадке «Live Арена». Об этом организаторы сообщили в официальном Telegram-канале проекта.
Мероприятие позиционируется как альтернатива «Евровидению». Конкурс проводится при поддержке ряда стран СНГ и ориентировано на участников из государств Восточной Европы, Азии и постсоветского пространства. Ожидается, что конкурс объединит исполнителей из более чем десяти стран.
В конкурсе примут участие около 20 стран. Среди них — государства-члены БРИКС, ШОС, СНГ, а также страны Латинской Америки, Азии и Африки. Каждую страну будет представлять победитель национального хит-парада.
Организацией и техническим обеспечением конкурса занимается Фонд «Традиции искусства» при поддержке МИД России. Правительство РФ выделило 750 миллионов рублей на подготовку и проведение мероприятия. Главный приз конкурса составит 300 тысяч евро, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru