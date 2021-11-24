Легостаев: Безжалостная диета поклонников Оксимирона

Илья Легостаев : «Если честно, музыканту не позавидуешь. От него ждут треков, которые хоть как-то оправдают безжалостную диету, на которой он держал своих поклонников», - сказал музыкальный критик.

По мнению режиссера фильм «Последняя дуэль» провалился в прокате из-за миллениалов, воспитанных на мобильных телефонах. Он отметил, что новое поколение не хочет ничему учиться, если в этом не задействован телефон. По мнению режиссера, молодежь с соцсетями идет в неправильном направлении.

Илья Легостаев : «По всей видимости, это будет первый концерт с галограммой российского артиста. Будет интересна реакция публики, как известно, поклонники «Сектора Газа» за словом в карман не лезут», - добавил он.

Илья Легостаев : «Дата релиза нового альбома «Диссонанс» пока не объявлена. Будем надеяться, что с этим альбомом коллектив сможет отправиться в тур. Гастроли с предыдущим альбомом «Покажите солнце» артистам пришлось перенести», - сказал журналист.

Осенью этого года у уфимского коллектива должен был состояться тур в поддержку предыдущей пластинки «Покажите солнце», который пришлось перенести на весну 2022 года из-за коронавирусных ограничений.

Илья Легостаев : «Нужно признать, что и остальные песни, еще не представленные публике, всего их 11, не являются нагрузкой к альбому. Пластинка получилась совсем не веселой, но слушать ее очень интересно, как впрочем и многие другие работы Стинга», - отметил критик.

В пластинку вошли 13 треков, в том числе вышедшие ранее синглы и клипы «Rushing Water», «If It’s Love». Большую часть альбома Стинг написал еще в начале 2020 года, когда выступал со своим бродвейским шоу «The Last Ship».

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