«Претенциозно и посредственно»: Музыкальный продюсер «Нашествия» оценил новинку Оксимирона

Алан Маршалл: «Моргенштерн, похоже, поселился в информационном пространстве, и покидать его не собирается. На днях широко обсуждался его отъезд из России. Сейчас артист находится в Дубае. Стали даже ходить разговоры о гонениях на русских рэперов. В случае с самим Моргенштерном вся эта ситуация однозначной не кажется, может быть, информационная волна о его отъезде из страны – просто хороший пиар-ход, который и подталкивает все большее количество людей к прослушиванию его треков, откуда и берется признание его самым прослушиваемым исполнителем. А может быть, он и правда отличный артист, лучший исполнитель, бунтарь и символ нового поколения, просто не все это смогли понять. И Слава Богу!» - сказал собеседник НСН.

