«Претенциозно и посредственно»: Музыкальный продюсер «Нашествия» оценил новинку Оксимирона
Музыкальный продюсер фестиваля «Нашествие» Алан Маршалл специально для НСН подготовил топ главных новостей из мира музыки, на его взгляд.
Рэпер Oxxxymiron выпустил альбом «Красота и уродство».
В альбом вошли 22 композиции, в том числе «Грязь», «Хоп-механика», «Агент», «Нон-фикшн», «Намешано» и другие.
Алан Маршалл: «Оксимирон в последнее время будоражит умы всего музыкального сообщества России. Мнения о его творческой деятельности делятся строго на «белое» и «черное»: кто-то считает его иконой отечественного шоу-бизнеса, кто-то не принимает его совсем. И стоит отметить, что любая новинка от Мирона сразу становится событием номер ОДИН в музыкально мире. Для самого артиста это также хорошо, как и плохо. Что касается моего мнения, то эта долгожданная работа претенциозна и довольно посредственна. Обилие поэтически замесов вызывает отторжение: слишком много политики вокруг, давайте хоть музыку оставим чистой», - поделился мнением музыкальный продюсер с "Радиоточкой НСН".
Моргенштерн стал самым популярным исполнителем года в России на Spotify
Рэпер Моргенштерн по итогам 2021 года стал самым популярным исполнителем в России среди пользователей аудиостримингового сервиса Spotify, а его трек "Cristal & МОЁТ" - самой популярной в стране композицией.
Алан Маршалл: «Моргенштерн, похоже, поселился в информационном пространстве, и покидать его не собирается. На днях широко обсуждался его отъезд из России. Сейчас артист находится в Дубае. Стали даже ходить разговоры о гонениях на русских рэперов. В случае с самим Моргенштерном вся эта ситуация однозначной не кажется, может быть, информационная волна о его отъезде из страны – просто хороший пиар-ход, который и подталкивает все большее количество людей к прослушиванию его треков, откуда и берется признание его самым прослушиваемым исполнителем. А может быть, он и правда отличный артист, лучший исполнитель, бунтарь и символ нового поколения, просто не все это смогли понять. И Слава Богу!» - сказал собеседник НСН.
Организаторам концерта L'One грозит штраф до миллиона рублей
Организаторов концерта рэпера L'One, который прошел в клубе Music Media Dome 28 ноября 2021 года, могут оштрафовать на сумму до 1 млн рублей за нарушение мер профилактики коронавируса.
Алан Маршалл: «Когда я впервые услышал эту новость, то не сразу смог понять за что? Концерт проходил в уже ставшем привычным для москвичей формате covid-free: на входе проверялись QR-коды, сверялись паспортные данные. Ведь именно форматы covid-free мероприятий допускали проведение концертов, как было раньше. Искренне сочувствую коллегам. К сожалению, пока мы не получим единый, понятный и заведомо выполнимый стандарт проведения массовых мероприятий – обвинить в нарушении антиковидных мер можно любого организатора любого зрелищного мероприятия», - констатировал он.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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