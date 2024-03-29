«Топовая, но не уникальная»: Музыкальная индустрия о технике сгоревшего «Крокуса»

УСТАРЕВШАЯ ТЕХНИКА? «ВОССТАНОВИТЬ НЕ СЛОЖНО»

Со своей стороны, глава аналоговой студии звукозаписи «Vintage Records» Дмитрий Куликов подтвердил НСН, что компания Meyer Sound входит в тройку лучших в мире. При этом, по его мнению, оборудование «Крокуса» успело устареть.

«Meyer Sound – это система, которую можно поставить на третье место. При этом топовой акустикой этой фирмы считается не MILO, а LEO, которая используется на стадионах. Есть акустика поинтереснее и получше, типа L’Acoustic или D&B, она бы лучше подошла "Крокусe" для проведения классических или рок-концертов. Например, для рока самая шикарная и топовая акустика это D&B, а для классики и попсы больше подходит L’Acoustic. Когда мы там работали, то постоянно довозили свою акустику, их акустику использовали уже на второй этаж, на балкон. Тем более, она была у них не первой свежести. Это не уникально, но достойное третье место. По большому счету, им давно надо было менять эту акустику, потому что она себя уже отработала, они же ничего не меняли, как построили зал», - сказал Куликов.

Главный инженер компании «Next-Sound» Михаил Сидаш объяснил НСН, почему технику из «Крокуса» нельзя сравнивать с ледовыми дворцами и стадионами.

«Не могу сказать, что это что-то суперуникальное, но такой набор и такое сочетание элементов нигде больше не встречается. Может быть, два объекта таких в России, и то не уверен. В объеме, конфигурации, выборе, комплектации и расчетах это уникальное решение, потому что, если поставить все то же самое на футбольное поле, эффект будет совершенно другой. Это был концертный зал с симпатичной дизайнерской концепцией. Довольно тяжело вписать линейные массивы в дизайн, чтобы их не было видно и это все лаконично смотрелось. Одно дело, повесить на концертной площадке «холодильники» и никак не заморачиваться, другое – все это обыграть панелями и закрыть. Это было комплексное решение, а не просто набор колонок, развешенных на поле», - сказал Сидаш.

При этом, по его мнению, если «Крокус» будут восстанавливать, звук можно сделать лучше, правда, обойдется это в два раза дороже.

«Восстановить это не сложно. Более того, имея опыт эксплуатации системы, делать лучше всегда проще. Полностью все рассчитать нельзя, а в процессе эксплуатации появляются какие-то моменты, которые бросаются в глаза и их не решить простой переделкой. А когда ты восстанавливаешь заново, знаешь, как сделать лучше. Если на этом не будут экономить, будет не хуже, а лучше. Если раньше все привозилось официально, сейчас вся техника - это «узкое место»: как это будет привозиться, какими путями и будет ли это все китайское. Все то же самое будет стоить гораздо дороже. Стоимость увеличится, как минимум, вполовину, а с учетом курса валюты это будет в два раза больше», - подсчитал эксперт.

ПОТЕРЯННЫЙ СВЕТ: «В МАГАЗИНЕ НЕ КУПИШЬ»

Представитель одной из компаний, работавшей над световыми и лазерными шоу на проходивших в «Крокусе» концертах Леонида Агутина, групп «Руки Вверх!», «Моральный кодекс», «Artik&Asti» и других исполнителей, подтвердил НСН, что на этой площадке было «хорошее, дорогое и качественное оборудование, которое нечем заменить».

Со своей стороны, оператор группы «Пикник» Иван Поморин, команда которого работала в «Крокусе» в момент трагедии, рассказал НСН об интеграции с системой технологического телевидения, установленной в «Крокус Сити Холл».