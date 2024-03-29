«Топовая, но не уникальная»: Музыкальная индустрия о технике сгоревшего «Крокуса»
Компания Meyer Sound, на технике которой был выстроен звук «Крокуса», входит в тройку лучших в мире, сгоревшее оборудование можно заменить на лучшее, но сегодня в России это будет стоить в два раза дороже, констатировали эксперты.
Музыкальное оборудование, которым был оборудован сгоревший после теракта «Крокус Сити Холл», не было уникальным, в отличие от примененых там технологических решений, объяснили эксперты индустрии, опрошенные НСН.
Владельцы «Крокуса» пока не определились, восстанавливать его или нет. Президент компании Agalarov Development Эмин Агаларов заявил, что сегодня такой зал невозможно построить меньше, чем за $150 млн. При этом он отметил, что 15 лет назад его отец Араз Агаларов потратил на строительство «Крокус сити Холл» $70 млн.
ПОТЕРЯННЫЙ ЗВУК: «ТРЕТЬЕ МЕСТО В МИРЕ»
«Крокус Сити Холл» был открыт в октябре 2009 года бизнесменом Аразом Агаларовым. Концертный зал оснастили топовой на тот момент техникой. Это было звуковое оборудование американской фирмы Meyer Sound. По данным СМИ, это были два кластера по 12 сабвуферов Meyer Sound 700НР и три кластера по 16 элементов линейного массива Meyer Sound MILO/MILO120, «парящих» под потолком. Особым предметом гордости «Крокуса» был расположенный на месте VIP-зоны в центре зрительного зала цифровой пульт управления звуком Midas XL8, который впоследствии заменили на Midas Heritage-D производства все той же британской компании. В числе светового оборудования была аппаратура компаний Robe (Чехия), Clay Paky (Италия) и ADB (Бельгия).
«Само оборудование в "Крокусе" не являлось каким-то уникальным. Акустические системы Meyer Sound используются во многих залах страны, например в Кремлевском дворце, а также используются во многих прокатных организациях. Сам бренд входит в тройку ведущих мировых производителей акустических систем, это L’Acoustic (Франция), D&B Audiotechnik (Германия) и Meyer Sound (США). Уникальным, скорее, было акустическое решение, которое дорабатывалось десятилетие разными системными инженерами и звукорежиссерами. Изначально звук инсталлировали зарубежные инженеры, но работа над звуковой системой "Крокуса" и ее усовершенствование велась постоянно. Сам звуковой развес из линейных массивов и сабвуферов, собраных в четыре пачки и направленных друг на друга, - вот это было уникально. Также зал был уникален своими возможностями по подвесу, механике сцены, коммутационными инженерными системами», - объяснил НСН технический директор прокатной компании RMS Дмитрий Дягилев.
По его словам, пульт и световое оборудование также были очень хорошими, но не уникальными.
«Пульты Midas Heritage не сильно распространены в России, но они есть. Эти пульты хороши, но не уникальны. В любом случае под каждый концерт привозятся разные пульты в зависимости от райдера и предпочтений звукорежиссера артиста. По свету оборудование Robe, Clay Paky наряду с Martin считается ведущим в мире, но оно тоже не было уникальным. Вывод из всего этого в том, что оборудование в "Крокусе" было от топовых мировых производителей, дорогое и качественное, а уникальными были инженерные решения и технические возможности этого зала по его трансформации и многофункциональности», - разъяснил эксперт.
УСТАРЕВШАЯ ТЕХНИКА? «ВОССТАНОВИТЬ НЕ СЛОЖНО»
Со своей стороны, глава аналоговой студии звукозаписи «Vintage Records» Дмитрий Куликов подтвердил НСН, что компания Meyer Sound входит в тройку лучших в мире. При этом, по его мнению, оборудование «Крокуса» успело устареть.
«Meyer Sound – это система, которую можно поставить на третье место. При этом топовой акустикой этой фирмы считается не MILO, а LEO, которая используется на стадионах. Есть акустика поинтереснее и получше, типа L’Acoustic или D&B, она бы лучше подошла "Крокусe" для проведения классических или рок-концертов. Например, для рока самая шикарная и топовая акустика это D&B, а для классики и попсы больше подходит L’Acoustic. Когда мы там работали, то постоянно довозили свою акустику, их акустику использовали уже на второй этаж, на балкон. Тем более, она была у них не первой свежести. Это не уникально, но достойное третье место. По большому счету, им давно надо было менять эту акустику, потому что она себя уже отработала, они же ничего не меняли, как построили зал», - сказал Куликов.
Главный инженер компании «Next-Sound» Михаил Сидаш объяснил НСН, почему технику из «Крокуса» нельзя сравнивать с ледовыми дворцами и стадионами.
«Не могу сказать, что это что-то суперуникальное, но такой набор и такое сочетание элементов нигде больше не встречается. Может быть, два объекта таких в России, и то не уверен. В объеме, конфигурации, выборе, комплектации и расчетах это уникальное решение, потому что, если поставить все то же самое на футбольное поле, эффект будет совершенно другой. Это был концертный зал с симпатичной дизайнерской концепцией. Довольно тяжело вписать линейные массивы в дизайн, чтобы их не было видно и это все лаконично смотрелось. Одно дело, повесить на концертной площадке «холодильники» и никак не заморачиваться, другое – все это обыграть панелями и закрыть. Это было комплексное решение, а не просто набор колонок, развешенных на поле», - сказал Сидаш.
При этом, по его мнению, если «Крокус» будут восстанавливать, звук можно сделать лучше, правда, обойдется это в два раза дороже.
«Восстановить это не сложно. Более того, имея опыт эксплуатации системы, делать лучше всегда проще. Полностью все рассчитать нельзя, а в процессе эксплуатации появляются какие-то моменты, которые бросаются в глаза и их не решить простой переделкой. А когда ты восстанавливаешь заново, знаешь, как сделать лучше. Если на этом не будут экономить, будет не хуже, а лучше. Если раньше все привозилось официально, сейчас вся техника - это «узкое место»: как это будет привозиться, какими путями и будет ли это все китайское. Все то же самое будет стоить гораздо дороже. Стоимость увеличится, как минимум, вполовину, а с учетом курса валюты это будет в два раза больше», - подсчитал эксперт.
ПОТЕРЯННЫЙ СВЕТ: «В МАГАЗИНЕ НЕ КУПИШЬ»
Представитель одной из компаний, работавшей над световыми и лазерными шоу на проходивших в «Крокусе» концертах Леонида Агутина, групп «Руки Вверх!», «Моральный кодекс», «Artik&Asti» и других исполнителей, подтвердил НСН, что на этой площадке было «хорошее, дорогое и качественное оборудование, которое нечем заменить».
Со своей стороны, оператор группы «Пикник» Иван Поморин, команда которого работала в «Крокусе» в момент трагедии, рассказал НСН об интеграции с системой технологического телевидения, установленной в «Крокус Сити Холл».
«Я оператор-постановщик, но на этом концерте выступал как режиссер. Съемочная аппаратура там была моя, из разных прокатов, и было много частной техники, у меня операторы приезжали со своими камерами. Что касается системы технологического телевидения, рядом с нами стояли ребята, которые занимаются вещанием на LED-экраны, это были отдельные камеры и операторы. Мы должны были забирать изображение с их камер и дублировать, но мы его писали «постольку-поскольку», на флэшки, на всякий пожарный, потому что их камеры Full HD, а у нас 4К, то есть совершено в другом качестве. Из-за качества съемки мы не могли использовать камеры, работавшие на площадке, хотя для трансляции на экран этого достаточно. Что-то уникальное, наверное, было в серверах. В любом случае там все камеры, которые сейчас невозможно купить в России, а российских аналогов нет. Чтобы завезти и доставить это сегодня в РФ, нужны очень большие деньги. Это достаточно стандартные вещи, но у каждой такой системы есть свои уникальные составляющие и наработанное годами ноу-хау, это не купишь в магазине», - сказал Поморин.
Генеральный директор «Москонцерта» Илья Бачурин ранее рассказал НСН, как обеспечивается безопасность на концертах и других массовых мероприятиях.
Вечером 22 марта 2024 года вооруженные люди расстреляли зрителей, пришедших на концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл». По последним данным, в результате теракта погибли 143 человека.
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