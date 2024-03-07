«От кактуса до самолета»: Уникальные акустические технологии вернулись в Россию

«У нас есть уникальные позиции, которые не делал никто в мире. Например, портативный стерео-кассетник с ламповым каскадом воспроизведения. Не было в мире психов, решившихся сделать кассетник ламповым. Сейчас мы запустили разработку с нуля бобинного, катушечного магнитофона. Есть новая модная тема "динамики на подмагничивании", которые делают в Европе и Японии. Обычно используется только один динамик на подмагничивание, а мы можем сделать всю многополосную систему на динамиках на подмагничивании. Мы сами делаем MС-головки для винилового проигрывателя, обычно там используется алюминиевая иголка и алмазный кристаллик. Мы перебрали и алюминий, и бор, и сапфир, при этом самым прочным материалом оказалась кактусовая иголочка. Она самая легкая, у нее резонанс гораздо ниже, и к ней хорошо приклеивается алмазик», - отметил Сидаш.

Он рассказал, как в Италии удивились российским технологиям, которые годятся и для автомобилей, и для самолетов.

«У нас заказывала аудиосистему итальянская компания Zagato. Это старейшее дизайн-ателье, они тюннингуют автомобили. Например, "Бентли Континенталь" или "Феррари", меняют корпус, модифицируют начинку и продают машину за миллион евро. Мы сделали концепцию лампового звука для их автомобилей, после чего их главный инженер спросил: "А как с вибростойкостью и надежностью лампового усилителя, это же автомобиль, он не дома стоит". Специально для ответа на его вопрос, у меня была припасена фотография самолета Су-24 или Су-25. Это самолет с открытым люком, в нем все дублирующие системы навигации были выполнены на этих же лампах. До сих пор в самолетах есть ламповые системы, которые дублируют электронику, потому что в случае ядерной войны из строя выйдет вся техника, кроме ламповой. То же самое с телевидением, лампы сейчас актуальны и используются в спецотраслях. Так что я его успокоил: "Если работает в самолете, будет работать и в "Бентли"», - сказал собеседник НСН.

По словам Сидаша, открытия и прорывы в этой сфере связаны с гениями, которые в России тоже есть.