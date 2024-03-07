«От кактуса до самолета»: Уникальные акустические технологии вернулись в Россию
В мире не было психов, решивших сделать ламповый кассетник, итальянцев удивили технологией из Су-24, а российские Кулибины работают с кактусами, рыбьим клеем и насекомыми, сказал в эфире НСН Михаил Сидаш.
В России возрождаются утерянные акустические технологии и создается уникальная техника, не имеющая аналогов в мире, рассказал в интервью НСН главный инженер компании «Next-Sound» Михаил Сидаш.
«У нас есть уникальные позиции, которые не делал никто в мире. Например, портативный стерео-кассетник с ламповым каскадом воспроизведения. Не было в мире психов, решившихся сделать кассетник ламповым. Сейчас мы запустили разработку с нуля бобинного, катушечного магнитофона. Есть новая модная тема "динамики на подмагничивании", которые делают в Европе и Японии. Обычно используется только один динамик на подмагничивание, а мы можем сделать всю многополосную систему на динамиках на подмагничивании. Мы сами делаем MС-головки для винилового проигрывателя, обычно там используется алюминиевая иголка и алмазный кристаллик. Мы перебрали и алюминий, и бор, и сапфир, при этом самым прочным материалом оказалась кактусовая иголочка. Она самая легкая, у нее резонанс гораздо ниже, и к ней хорошо приклеивается алмазик», - отметил Сидаш.
Он рассказал, как в Италии удивились российским технологиям, которые годятся и для автомобилей, и для самолетов.
«У нас заказывала аудиосистему итальянская компания Zagato. Это старейшее дизайн-ателье, они тюннингуют автомобили. Например, "Бентли Континенталь" или "Феррари", меняют корпус, модифицируют начинку и продают машину за миллион евро. Мы сделали концепцию лампового звука для их автомобилей, после чего их главный инженер спросил: "А как с вибростойкостью и надежностью лампового усилителя, это же автомобиль, он не дома стоит". Специально для ответа на его вопрос, у меня была припасена фотография самолета Су-24 или Су-25. Это самолет с открытым люком, в нем все дублирующие системы навигации были выполнены на этих же лампах. До сих пор в самолетах есть ламповые системы, которые дублируют электронику, потому что в случае ядерной войны из строя выйдет вся техника, кроме ламповой. То же самое с телевидением, лампы сейчас актуальны и используются в спецотраслях. Так что я его успокоил: "Если работает в самолете, будет работать и в "Бентли"», - сказал собеседник НСН.
По словам Сидаша, открытия и прорывы в этой сфере связаны с гениями, которые в России тоже есть.
«Вся самая хорошая аналоговая техника была придумана в 1950-60-е годы золотого аудио. В 1980-90-е все корпорации пытались выпускать топовый продукт и часто совершали одни и те же ошибки, заходя в тупик и делая слишком сложные вещи. Мы столкнулись с тем, что многие технологии в механике, разработке ламп и свойств проводников сейчас попросту утеряны; приходится по крупицам восстанавливать утраченные знания. К примеру, известный изобретатель Нагры, использовал рубиновые подшипники. Сейчас, если производить такой магнитофон, он будет стоить в несколько раз дороже автомобиля. В то время были настоящие фанаты, одержимые идеей сделать хорошие вещи. Это и Пол Клипш, Вилли Штудер, Джэйм Ленсиг и другие, а сейчас это огромные компании, названия которых известны всем. В России, конечно же, есть грамотные мастера. Например, мы восстанавливаем старые приемники, покрывая их шеллаком. Наш специалист углубился настолько в этот процесс, что он покупает не готовый состав, а шелуху насекомых, варит ее, так как это позволяет добиться наилучшего эффекта. А наносить эти слои надо на специальный рыбный клей, который использовали в 1940-50-х годах. Для этого он покупает пузыри сома, вываривает все это, но говорит, что ему больше нравятся не сомовые пузыри, а осетра, потому что у них тоньше волокна. У каждого мастера есть своя технология и каждый развивается, потому что ему это интересно», - заключил собеседник НСН.
Ранее глава уникальной аналоговой студии звукозаписи «Vintage Records» Дмитрий Куликов заявил "Радиоточке НСН", что это единственная в стране студия, которая предлагает музыкантам записать полностью аналоговый звук.
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