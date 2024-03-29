«Двери, огонь и оружие»: Концертные площадки раскрыли секреты безопасности
Гендиректор «Москонцерта» рассказал в эфире НСН об охранниках, «невидимых» мерах и пиротехнических шоу, а в «МТС Live Холле» объяснили, что стояло за охраной концертов Анны Асти и фестиваля «Будущее».
Теракт в «Крокус Сити Холл», в результате которого концертный зал сгорел, а часть людей не могла найти выход из здания, вызвал новую волну дискуссий о безопасности проведения концертов.
Генеральный директор «Москонцерта» Илья Бачурин и компания «МТС Live» рассказали НСН, как обстоит дело с безопасностью на их площадках, а вот для представителей популярных клубов Москвы и Санкт-Петербурга эта тема пока остается «табу».
ОХРАНА: «С ОРУЖИЕМ ИЛИ БЕЗ?»
Охранники, работавшие в трагический вечер на входе в «Крокус», не смогли дать отпор террористам: один был сразу убит, второго ранили, после чего нападавшие открыли огонь по людям, пришедшим на концерт группы "Пикник». Илья Бачурин объяснил, должно ли быть у охранников оружие.
«Есть категории охраны объектов, в соответствии с которыми оружие либо должно присутствовать у охранников, либо нет. Наличие оружия у охранников зависит не от их лицензии, а от категории площадки. Где-то это вооруженная охрана, а где-то могут быть минимальные средства: рамки, металлоискатели и досмотр каждого посетителя. Это ЧОП должен делать на любой площадке, где проводится массовое мероприятие. Категория площадки зависит от вместимости и вида мероприятия: концертная деятельность это одно, а мероприятие с участием охраняемых лиц - другое. Если говорить про большие мероприятия, которые проводятся по отдельным разрешениям ГУВД, по каждому из них принимается система мер, которые каждый раз разрабатываются индивидуально. Там нет единого стандарта, есть разработанная УВД схема», - сказал Бачурин.
По его словам, есть «незримые» меры контроля, при этом и вооруженная охрана вряд ли могла бы противостоять «штурмовикам».
«Даже при выполнении всех правил риски присутствуют. Когда приходит, по сути, штурмовая бригада, вряд ли охрана, чем бы она ни была вооружена, будет к этому готова. Невозможно поставить по штурмовому отряду на входе в каждый театр или музей. Риски можно минимизировать, но избежать их полностью невозможно, нулевых рисков не бывает никогда, к сожалению. При проведении массовых мероприятий, где количество людей превышает 50 человек, требования одинаковы. Все начинается с того, что на каждой площадке есть кнопка антитеррористической безопасности, которая дает сигнал напрямую на пульт дежурного соседнего отдела УВД. "Красная кнопка" - первый инструмент, чтобы сигнализировать и получить подкрепление в случае серьезного нападения. Дальше идут меры антитеррористической безопасности. К дополнительным возможностям относятся газоанализаторы, системы, которые могут выявить виды взрывчатки, находящиеся в неметаллических оболочках. Есть масса способов обеспечения безопасности. Часть из них мы видим на входе в кинотеатры, музей и торговые центры, часть не видим. Этим меры существуют и работают, они незримы для обычного посетителя», - отметил гендиректор «Москонцерта».
Со своей стороны, в пресс-службе «МТС Live» рассказали, сколько охранников обычно привлекается на концерты, проходящие в «МТС Live Холле» (вместимость до 8 500 зрителей в зависимости от конфигурации).
«Норматива по количеству сотрудников охраны нет, считаются зоны, входы/выходы, продолжительность и численность. От этого на 1000 человек в разных случаях потребуется разное количество постов - нами производится расчет необходимого количества охранников, который согласовывается с УВД в зависимости от количества посетителей, формата мероприятия и количества зон доступа. Обычно для обеспечения безопасности на мероприятиях привлекается порядка 70 и более сотрудников охранного предприятия, прописанного в Паспорте безопасности площадки», - сказал собеседник НСН.
В «МТС Live» также рассказали о проверке транспорта, работе кинологов и полиции.
«На подходах и подъездах к "МТС Live Холл" в Москве на удалении до 200 метров от площадки выставляются посты охраны, которые препятствуют движению автотранспорта и перекрывают подъезд посторонним к месту проведения мероприятий. Вход на площадку осуществляется через рамки металлодетекторов с обязательным досмотром посетителей аналогично тому, как это организовано в аэропортах. Перед началом мероприятия и во время проведения осуществляются кинологические проверки всех помещений площадки. Не позднее, чем за 10 дней до дня проведения мероприятия, мы как площадка уведомляем УВД о дате и формате, ожидаемом количестве участников и согласовываем План безопасности, в котором отображены схема расстановки постов охраны и табель постам с подробным описанием их действий. УВД в свою очередь выделяет сотрудников полиции с табельным оружием для обеспечения охраны общественного порядка на прилегающей территории. Полицейские осуществляют патрулирование и находятся в районе входа, контролируя соблюдение общественного порядка на прилегающей территории и в фойе концертной площадки», - отметили в компании.
ОГОНЬ: «ФАЕРЫ И ПИРОТЕХНИКА»
В результате пожара в «Крокус Сити Холл» произошло обрушение здания. При этом многим показалось, что не сработала система пожаротушения. Илья Бачурин объяснил, как работают пожарные системы во время пиротехнических шоу на сцене или фанатских фаер-шоу в зале.
«Для разных помещений есть разные системы пожаротушения, которые постоянно проверяются и всегда в рабочем состоянии. Учитывая, что на современных шоу часто применяется дым, который может сбивать работу датчиков пожарной безопасности, а также пиротехника, - не только фаеры в зале, но и серьезные эффекты с огнем на сцене, - пожарная безопасность должна обеспечиваться комплексно и обдумано. Когда невозможна работа одних систем, продумываются и запускаются компенсирующие меры. В момент, когда кто-то жжет фаеры на площадке, пожарная безопасность не нарушается, а соблюдается за счет компенсирующих мер. Не бывает ситуации, когда выключили датчики пожаротушения, чтобы они не срабатывали от дыма, и спокойненько смотрят на ситуацию со стороны. Эти меры определяют работники пожнадзора, с ними это отдельно все обсуждается. Проще, конечно, не обсуждать, но я уверен, что в "Крокусе" все это было отработано до автоматизма, большие концерты там проходят еженедельно с применением дымовых и пиротехнических явлений», - объяснил гендиректор «Москонцерта».
При этом в «МТС Live» рассказали, что в «МТС Live Холл» 15 эвакуационных выходов.
«"МТС Live Холл" оборудован системами пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией в случае пожара, внутренним противопожарным водопроводом. Из здания предусмотрено 15 эвакуационных выходов, которые оборудованы системой СКУД (система контроля и управления доступом), которая интегрирована в систему пожарной сигнализации в автоматическом режиме, а также с возможностью дистанционного разблокирования дверей эвакуационных выходов из здания», - отметил собеседник НСН.
«ВЫХОДА НЕТ?»: КТО ВЫВОДИТ ЛЮДЕЙ
По свидетельству очевидцев, во время теракта в «Крокусе» многие люди не могли найти выход из здания со сложной системой коридоров, либо натыкались на запертые двери. Сын владельца концертного зала Эмин Агаларов объяснял журналистам, что закрытые двери на самом деле не были выходами.
«"Крокус Сити Холл" имеет достаточное количество пожарных выходов. И там, где двери были закрыты, это не пожарные выходы — это служебные помещения, потому что за кулисами очень много гримерок, очень много студий звукозаписи, складов, оборудования, многие технические коридоры ведут обратно в фойе», — отмечал Агаларов.
По его словам, люди в «ужасе и страхе искали любые пути выхода» и натыкались на закрытые двери, в которые «допускали только персонал в свое время, по карточкам».
Илья Бачурин объяснил НСН, сколько должно быть выходов в концертном зале и кто должен выводить людей в случае ЧП.
«В работе на моих площадках я всегда знаю, где и сколько выходов. Их количество всегда разное, оно связано с архитектурой зала. Если физически есть один противопожарный выход, вы не сделаете три, проделав дырки в стенах. Концертные залы сертифицируются на основании массы требований, в том числе и количества выходов. Если это историческое здание и там недостаточно выходов, этот зал не сертифицируют для проведения массовых мероприятий. Обеспечением безопасности зрителей занимаются администраторы, ЧОП и весь персонал, находящийся в момент ЧП на площадке. Они выводят людей, определяют безопасные места и безопасные направления выхода. Во вторую очередь они думают о своей безопасности. Это я говорю про "Москонцерт", не могу утверждать, что в других организациях контракты выглядят также. Все без исключения, кто работают на площадке, несут за зрителей ответственность. Инженерные службы не будут убегать, как и находящаяся там дежурная смена», – пояснил он.
В «МТС Live» рассказали, что на концертах в «МТС Live Холл» на эвакуационных выходах стоят охранники, кроме того на площадках дежурят спасатели.
«На эвакуационные выходы ставятся охранники, чтобы в случае эвакуации открыть выход и направлять людей. Здание оснащено системами противопожарной защиты, системой оповещения и управления эвакуацией, системой видеонаблюдения, системой аварийного освещения, работоспособность которых проверяется. Во время кассовых мероприятий и концертов на площадке дежурят расчеты МЧС и «скорой». Обязанность по привлечению данных служб возлагается на организаторов», - разъяснил собеседник НСН.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ: ЛИЦА И ИДЕИ
По словам представителей концертных площадок, помимо обязательных применяются и дополнительные меры безопасности.
«На площадках "Москонцерта" мы добавляем меры, которые не прописаны в нормативах, но кажутся нам не лишними. При этом хочется сохранить в тайне идеи и находки, которые у нас существуют. Если ты знаешь площадку, понимаешь, кто к тебе приходит, у тебя появляются идеи, и мы стараемся включать в работу дополнительные меры безопасности», - сказал Илья Бачурин.
Ну а в «МТС Live» раскрыли некоторые нововведения на своих площадках.
«В целом более 20% затрат на проведение мероприятий в "МТС Live Холл" в Москве приходится на обеспечение безопасности. На одном из недавно прошедших на площадке мероприятий была протестирована система распознавания лиц, в ближайшее время планируется интеграция систем безопасности площадки в систему «Безопасный город» правительства Москвы. Театр МДМ, который мы арендуем для проката мюзиклов (МТС Live выступает сопродюсером мюзиклов "Шахматы", "Ничего не бойся, я с тобой" и "Мамма мимо") – один из самых технически оснащенных и безопасных театров страны. Ежегодно вводятся современные дополнительные меры. В данный момент принят еще ряд мер для обеспечения безопасности: усиленный режим патрулирования и увеличение количества охраны», - заключил собеседник НСН.
Представители московских площадок «1930», «16 Тонн», «Урбан» и «VK Stadium», а также клуба «Космонавт» в Санкт-Петербурге не ответили на запросы НСН об обеспечении безопасности зрителей.
В «МТС Live Холл» в 2023-24 гг прошли концерты «Фабрики звезд», Анны Асти, Xolidayboy, The Hatters и ряда других исполнителей, а также фестиваль «Будущее». В числе площадок «Москонцерта» ДК Горбунова, Театр Эстрады и «Москонцерт Холл».
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