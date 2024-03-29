«Двери, огонь и оружие»: Концертные площадки раскрыли секреты безопасности

ОГОНЬ: «ФАЕРЫ И ПИРОТЕХНИКА»

В результате пожара в «Крокус Сити Холл» произошло обрушение здания. При этом многим показалось, что не сработала система пожаротушения. Илья Бачурин объяснил, как работают пожарные системы во время пиротехнических шоу на сцене или фанатских фаер-шоу в зале.

«Для разных помещений есть разные системы пожаротушения, которые постоянно проверяются и всегда в рабочем состоянии. Учитывая, что на современных шоу часто применяется дым, который может сбивать работу датчиков пожарной безопасности, а также пиротехника, - не только фаеры в зале, но и серьезные эффекты с огнем на сцене, - пожарная безопасность должна обеспечиваться комплексно и обдумано. Когда невозможна работа одних систем, продумываются и запускаются компенсирующие меры. В момент, когда кто-то жжет фаеры на площадке, пожарная безопасность не нарушается, а соблюдается за счет компенсирующих мер. Не бывает ситуации, когда выключили датчики пожаротушения, чтобы они не срабатывали от дыма, и спокойненько смотрят на ситуацию со стороны. Эти меры определяют работники пожнадзора, с ними это отдельно все обсуждается. Проще, конечно, не обсуждать, но я уверен, что в "Крокусе" все это было отработано до автоматизма, большие концерты там проходят еженедельно с применением дымовых и пиротехнических явлений», - объяснил гендиректор «Москонцерта».

При этом в «МТС Live» рассказали, что в «МТС Live Холл» 15 эвакуационных выходов.

«"МТС Live Холл" оборудован системами пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией в случае пожара, внутренним противопожарным водопроводом. Из здания предусмотрено 15 эвакуационных выходов, которые оборудованы системой СКУД (система контроля и управления доступом), которая интегрирована в систему пожарной сигнализации в автоматическом режиме, а также с возможностью дистанционного разблокирования дверей эвакуационных выходов из здания», - отметил собеседник НСН.

«ВЫХОДА НЕТ?»: КТО ВЫВОДИТ ЛЮДЕЙ

По свидетельству очевидцев, во время теракта в «Крокусе» многие люди не могли найти выход из здания со сложной системой коридоров, либо натыкались на запертые двери. Сын владельца концертного зала Эмин Агаларов объяснял журналистам, что закрытые двери на самом деле не были выходами.

«"Крокус Сити Холл" имеет достаточное количество пожарных выходов. И там, где двери были закрыты, это не пожарные выходы — это служебные помещения, потому что за кулисами очень много гримерок, очень много студий звукозаписи, складов, оборудования, многие технические коридоры ведут обратно в фойе», — отмечал Агаларов.

По его словам, люди в «ужасе и страхе искали любые пути выхода» и натыкались на закрытые двери, в которые «допускали только персонал в свое время, по карточкам».

Илья Бачурин объяснил НСН, сколько должно быть выходов в концертном зале и кто должен выводить людей в случае ЧП.

«В работе на моих площадках я всегда знаю, где и сколько выходов. Их количество всегда разное, оно связано с архитектурой зала. Если физически есть один противопожарный выход, вы не сделаете три, проделав дырки в стенах. Концертные залы сертифицируются на основании массы требований, в том числе и количества выходов. Если это историческое здание и там недостаточно выходов, этот зал не сертифицируют для проведения массовых мероприятий. Обеспечением безопасности зрителей занимаются администраторы, ЧОП и весь персонал, находящийся в момент ЧП на площадке. Они выводят людей, определяют безопасные места и безопасные направления выхода. Во вторую очередь они думают о своей безопасности. Это я говорю про "Москонцерт", не могу утверждать, что в других организациях контракты выглядят также. Все без исключения, кто работают на площадке, несут за зрителей ответственность. Инженерные службы не будут убегать, как и находящаяся там дежурная смена», – пояснил он.

В «МТС Live» рассказали, что на концертах в «МТС Live Холл» на эвакуационных выходах стоят охранники, кроме того на площадках дежурят спасатели.

«На эвакуационные выходы ставятся охранники, чтобы в случае эвакуации открыть выход и направлять людей. Здание оснащено системами противопожарной защиты, системой оповещения и управления эвакуацией, системой видеонаблюдения, системой аварийного освещения, работоспособность которых проверяется. Во время кассовых мероприятий и концертов на площадке дежурят расчеты МЧС и «скорой». Обязанность по привлечению данных служб возлагается на организаторов», - разъяснил собеседник НСН.