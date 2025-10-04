Группа TattooIN выпустила новый альбом «Звезды и руны»
Группа TattooIN представила новый полноформатный альбом «Звезды и руны».
В записи пластинки приняли участие группы Ravdina, «Дайте Два», а также Маша Макарова из «Маша и медведи».
Музыканты считают, что альбом получился поистине эклектичным, ведь композиции вышли настолько разными по настроению и звучанию, что трудно поверить, будто все треки принадлежат одной группе.
К релизу альбома группа представила и новый клип на композицию «Как ветер», где главные роли исполнили лидер TattooIN Роман Кузьмин и Дарья Равдина (Ravdina, «СЛОТ»).
Ранее Роман Кузьмин раскрыл спецкору НСН связь названия группы со «Звездными войнами».
