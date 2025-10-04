Жапаров допустил проведение референдума о возврате смертной казни

Глава государства инициировал разработку новых законодательных норм, направленных на ужесточение наказания за преступления против детей, девушек и женщин. Особое внимание в предлагаемых изменениях уделяется преступлениям сексуального характера против детей, а также случаям изнасилования с последующим убийством женщин. За подобные деяния может быть введена высшая мера наказания.

Стоит отметить, что вопрос смертной казни в Киргизии имеет длительную историю. Двадцатилетний мораторий на её применение был введён в 1998 году и регулярно продлевался. Существенный шаг к отмене высшей меры наказания был сделан в 2007 году, когда соответствующие изменения были закреплены на конституционном уровне.

Ранее адвокат Андрей Алешкин заявил, что в настоящее время в России не готовы к отмене моратория на смертную казнь, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

