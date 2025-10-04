Жапаров допустил проведение референдума о возврате смертной казни
В связи с резонансным преступлением против несовершеннолетней жительницы Киргизии президент страны Садыр Жапаров заявил о возможности возвращения смертной казни.
Глава государства инициировал разработку новых законодательных норм, направленных на ужесточение наказания за преступления против детей, девушек и женщин. Особое внимание в предлагаемых изменениях уделяется преступлениям сексуального характера против детей, а также случаям изнасилования с последующим убийством женщин. За подобные деяния может быть введена высшая мера наказания.
Стоит отметить, что вопрос смертной казни в Киргизии имеет длительную историю. Двадцатилетний мораторий на её применение был введён в 1998 году и регулярно продлевался. Существенный шаг к отмене высшей меры наказания был сделан в 2007 году, когда соответствующие изменения были закреплены на конституционном уровне.
Ранее адвокат Андрей Алешкин заявил, что в настоящее время в России не готовы к отмене моратория на смертную казнь, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Илон Маск показал видео тренировки робота Optimus в стиле кунг-фу
- Группа «Эпидемия» представила новый альбом
- В Италии вспыхнули протесты из-за перехвата Израилем флотилии с помощью для Газы
- На парламентских выборах в Чехии лидирует движения ANO
- Роспотребнадзор взял на контроль информацию о вспышке Коксаки в турецком отеле
- Депутат Милонов объяснил, зачем купил себе новый iPhone
- Жапаров допустил проведение референдума о возврате смертной казни
- В Белгороде после массированной атаки ВСУ закрыли торговые центры и рынок
- Специалист по СИМ предрекла рост серого сегмента кикшеринга из-за прав на электросамокаты
- Группа TattooIN выпустила новый альбом «Звезды и руны»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru