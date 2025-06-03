«Однозначно аншлаг!»: Кадышева соберет 75-80 тысяч зрителей в «Лужниках»
Надежда Кадышева, скорее всего, не получит гонорар за выступление в «Лужниках» — ее заработок за концерт будет зависеть от количества проданных билетов, сказал НСН Владимир Зубицкий.
Певица Надежда Кадышева остается на волне популярности не один десяток лет, ей вполне под силу собрать аншлаговый концерт в «Лужниках». Об этом НСН заявил заслуженный работник культуры России Владимир Зубицкий.
Кадышева даст концерт на арене «Лужники» 20 июня 2026 года. Билеты уже поступили в продажу и стоят от 2000 до 15000 рублей. По официальным данным, «Лужники» вмещают более 80000 зрителей. Тем не менее, сидячие места «за воротами» с одной стороны в продажу не поступают, потому что перед боковой трибуной монтируется сцена. При этом продаются стоячие билеты на танцпол и в фан-зону. По мнению Зубицкого, можно продать от 75 до 80 тысяч билетов, а концерт однозначно будет аншлаговым.
«Билетов в “Лужниках” можно продать порядка 75-80 тысяч при разной конфигурации сцены. Думаю, сегодня “Золотое кольцо” пользуется настолько огромной популярностью и всенародной любовью (концерты ансамбля проходят по всей стране с аншлагами во дворцах спорта), что Кадышевой легкой удастся собрать “Лужники” в следующем году. Более того, Кадышева находится на волне популярности не один десяток лет. Что касается гонорара, его может не быть вовсе. Если “Золотое кольцо” проводит концерт самостоятельно (скорее всего, так и есть), то от объема проданных билетов отнимаются расходы, с прибыли платятся налоги, остальное остается у коллектива и организатора», — сказал Зубицкий.
Собеседник НСН отметил, что сегодня собрать «Лужники» могут многие российские артисты.
«Леонид Агутин, Баста (Василий Вакуленко), “Руки Вверх” — это те артисты, чьи выступления пройдут в “Лужниках” в 2025 году. И везде обеспечены аншлаги», — подытожил он.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что число публикаций о Кадышевой в мае 2025 года увеличилось в четыре раза по сравнению с мартом 2025 года.
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