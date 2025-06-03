«Однозначно аншлаг!»: Кадышева соберет 75-80 тысяч зрителей в «Лужниках»

«Билетов в “Лужниках” можно продать порядка 75-80 тысяч при разной конфигурации сцены. Думаю, сегодня “Золотое кольцо” пользуется настолько огромной популярностью и всенародной любовью (концерты ансамбля проходят по всей стране с аншлагами во дворцах спорта), что Кадышевой легкой удастся собрать “Лужники” в следующем году. Более того, Кадышева находится на волне популярности не один десяток лет. Что касается гонорара, его может не быть вовсе. Если “Золотое кольцо” проводит концерт самостоятельно (скорее всего, так и есть), то от объема проданных билетов отнимаются расходы, с прибыли платятся налоги, остальное остается у коллектива и организатора», — сказал Зубицкий.

Собеседник НСН отметил, что сегодня собрать «Лужники» могут многие российские артисты.

«Леонид Агутин, Баста (Василий Вакуленко), “Руки Вверх” — это те артисты, чьи выступления пройдут в “Лужниках” в 2025 году. И везде обеспечены аншлаги», — подытожил он.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что число публикаций о Кадышевой в мае 2025 года увеличилось в четыре раза по сравнению с мартом 2025 года.

