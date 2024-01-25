Шевчук рассказал о запланированном концерте ДДТ в Узбекистане
Музыкант Юрий Шевчук заявил НСН, что настроен серьезно поработать и отыграть отличный концерт в Узбекистане.
Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук рассказал НСН, что уже восстановился после перенесенного в сентябре 2023 года инфаркта.
ДДТ впервые выступит в Узбекистане 12 февраля. Концерт состоится в Дворце кино имени Алишера Навои в Ташкенте. В сентябре 2023 года Шевчук перенес инфаркт, после чего все концерты группы отложили на 2024 год.
«Я восстановил здоровье. Чувствую себя уже нормально, вполне себе. На 12 февраля в планах у нас работать, играть концерт. Мы исполним все наши лучшие песни, никаких сюрпризов особо не планируем. Просто все наши песни. Все будет хорошо», - сказал музыкант НСН.
Ранее сообщалось, что группа ДДТ начала свое европейское турне, одним из первых концертов стало выступление в Белграде. Тогда зрители обратили внимание на отличную физическую форму Шевчука, несмотря на проблемы со здоровьем.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru