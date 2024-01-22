Группа ДДТ впервые выступит в Узбекистане
22 января 202410:54
Первый концерт рок-группы ДДТ (лидер — Юрий Шевчук) в Узбекистане пройдет 12 февраля. Об этом сообщил онлайн-сервис по продаже билетов iticket.uz.
Отмечается, что выступление состоится в столице республики — Ташкенте, во Дворце кино имени Алишера Навои. Билеты продаются по цене от 2 до 15 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что группа ДДТ начала свое европейское турне, одним из первых концертов стало выступление в Белграде. Уточняется, что Шевчук находится в отличной физической форме, несмотря на перенесенный в сентябре 2023 года инфаркт.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru