Группа ДДТ решила вернуться на сцену и начать европейское турне
Рок-группа ДДТ недавно начала свое европейское турне. Одним из первых концертов стало выступление в Белграде, пишет «Коммерсант».
По информации газеты, лидер группы Юрий Шевчук находится в отличной физической форме. Выступая на сцене, он выразил надежду на скорое возвращение домой, вызвав восторг слушателей из зала.
ДДТ прибыла в Белград после Софии, где начался первый за два года концертный тур коллектива. за это не малое время группа пережила отмену концертов в России, выписанный Шевчуку штраф за дискредитацию ВС РФ, сентябрьский инфаркт лидера группы, после которого он восстанавливался родном Санкт-Петербурге.
На концерте прозвучали как новые песни ДДТ, так и старые хиты, включая треки с альбомов «Творчество в пустоте» и «Волки в тире». Песня «Чайковский» с последнего альбома даже заняла первое место в хит-параде «Чартова дюжина» и получила одноименную премию, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru