Ургант выступит с «Би-2» в Турции
Телеведущий и актер Иван Ургант выступит вместе с рок-группой «Би-2» на музыкальном фестивале в Турции. Об этом шоумен сообщил в понедельник, 27 марта.
Фестиваль пройдет с 19 по 23 апреля в турецком Кемере. Телеведущий выступит под своим музыкальным псевдонимом Гриша Ургант. Группа «Би-2» подтвердила участие актера.
Рокеры планируют дать два концерта. Музыканты представят альбом «Аллилуйя» и исполнят старые хиты.
Группы «Би-2» и «Сплин» ранее убрали из фестиваля «Брат-2: Живой Soundtrack». Организаторы отказались от комментариев.
Бывший худрук МХАТ Эдуард Бояков обвинил Ивана Урганта в антигосударственной позиции, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+8 989 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+8 160 / сут.
- Чиновникам Польши запретят ставить TikTok на служебные смартфоны
- Жителя Праги будут судить за нашивку ЧВК «Вагнер» и букву Z на рюкзаке
- Министр обороны Украины подтвердил прибытие британских танков
- В результате схода оползня в Эквадоре погибли 16 человек
- Global Times: решение Путина по ядерному оружию стало сигналом для США
- Ургант выступит с «Би-2» в Турции
- СМИ: фигуриста Костомарова готовят к протезированию
- Нетаньяху официально приостановил судебную реформу
- Газета Times сообщила об изменении американской стратегии на Украине
- Арестович: без дальнобойных орудий наступление ВСУ обернется огромными потерями
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru