Ургант выступит с «Би-2» в Турции

Телеведущий и актер Иван Ургант выступит вместе с рок-группой «Би-2» на музыкальном фестивале в Турции. Об этом шоумен сообщил в понедельник, 27 марта.

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Фестиваль пройдет с 19 по 23 апреля в турецком Кемере. Телеведущий выступит под своим музыкальным псевдонимом Гриша Ургант. Группа «Би-2» подтвердила участие актера.

Рокеры планируют дать два концерта. Музыканты представят альбом «Аллилуйя» и исполнят старые хиты.

Группы «Би-2» и «Сплин» ранее убрали из фестиваля «Брат-2: Живой Soundtrack». Организаторы отказались от комментариев.

Бывший худрук МХАТ Эдуард Бояков обвинил Ивана Урганта в антигосударственной позиции, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияБи-2Иван Ургант

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