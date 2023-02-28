Экс-худрук МХАТ Бояков обвинил Урганта в антигосударственной позиции
Телеведущий Иван Ургант выступает против политики России, считает экс-худрук МХАТ им. М.Горького, художественный руководитель «Нового театра» Эдуард Бояков. Об этом театральный деятель заявил в эфире YouTube-канала «Эмпатия Манучи».
По мнению Боякова, Урганту, авторская программа которого выходила на Первом канале, «не место» на государственном телеканале, пишет РИА ФАН.
«Потому что он против государственной политики, он против государства. <...>Существует совершенно очевидная государственная политика, нет ни одной страны в мире, где можно играть против системы», — считает режиссер.
В мае 2022 года Бояков возмутился тем, что Ургант якобы опубликовал в соцсетях видео с горящим танком с буквой Z, и назвал ведущего «врагом», напоминает Газета.ру. Экс-худрук МХАТ заявил о желании плюнуть шоумену в лицо при встрече.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru