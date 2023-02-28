Экс-худрук МХАТ Бояков обвинил Урганта в антигосударственной позиции

Телеведущий Иван Ургант выступает против политики России, считает экс-худрук МХАТ им. М.Горького, художественный руководитель «Нового театра» Эдуард Бояков. Об этом театральный деятель заявил в эфире YouTube-канала «Эмпатия Манучи».

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По мнению Боякова, Урганту, авторская программа которого выходила на Первом канале, «не место» на государственном телеканале, пишет РИА ФАН.

«Потому что он против государственной политики, он против государства. <...>Существует совершенно очевидная государственная политика, нет ни одной страны в мире, где можно играть против системы», — считает режиссер.

В мае 2022 года Бояков возмутился тем, что Ургант якобы опубликовал в соцсетях видео с горящим танком с буквой Z, и назвал ведущего «врагом», напоминает Газета.ру. Экс-худрук МХАТ заявил о желании плюнуть шоумену в лицо при встрече.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Иван УргантЭдуард Бояков
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