«Би-2» представили новый альбом сайд-проекта «Нечетный воин 5»

Группа «Би-2» выпустила новый альбом своего сайд-проекта «Нечетный воин 5». Об этом музыканты сообщили в своем Telegram-канале.

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«Альбом выходит в день 70-летия Михаила Карасева — автора всех "Нечетных воинов", нашего большого друга и творческого наставника», — отмечается в публикации.

В записи альбома «Нечетный воин 5» приняли участие сами «Би-2», Евгений Маргулис, Настя Полева, Андрей Мисин, Валерий Гаина, группы «Моя Мишель», «Сети» и другие.

В ноябре группа «Би-2» выпустила свой одиннадцатый альбом «Аллилуйя» и клип на заглавный трек, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: vk.com/b2band
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