«Би-2» представили новый альбом сайд-проекта «Нечетный воин 5»
Группа «Би-2» выпустила новый альбом своего сайд-проекта «Нечетный воин 5». Об этом музыканты сообщили в своем Telegram-канале.
«Альбом выходит в день 70-летия Михаила Карасева — автора всех "Нечетных воинов", нашего большого друга и творческого наставника», — отмечается в публикации.
В записи альбома «Нечетный воин 5» приняли участие сами «Би-2», Евгений Маргулис, Настя Полева, Андрей Мисин, Валерий Гаина, группы «Моя Мишель», «Сети» и другие.
В ноябре группа «Би-2» выпустила свой одиннадцатый альбом «Аллилуйя» и клип на заглавный трек, напоминает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+7 615 / сут.
Умерли
395 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 455 / сут.
- Рогов: Линию фронта необходимо отодвинуть на 150 километров из-за поставок ракет Киеву
- Экс-советник Пентагона: США не хотят признавать, что киевскому режиму пришел конец
- В МИД сообщили, что в 2022 году от гражданства России отказались 4306 человек
- СМИ: США втянули НАТО в конфликт на Украине, чтобы получать прибыль от продажи оружия
- Пушков отметил изменение отношения США к участию в украинском конфликте
- Фальков призвал не наказывать студентов, написавших диплом с помощью нейросети
- «Би-2» представили новый альбом сайд-проекта «Нечетный воин 5»
- Поцелуй в губы супруги Байдена и мужа вице-президента США попал на видео
- Трамп призвал выступающего перед конгрессом Байдена «остыть»
- Польский генерал допустил, что Украина уже может обладать ядерным оружием
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru