Андреева и Шнайдер потерпели третье поражение на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завершили выступление на групповом этапе Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде, потерпев третье подряд поражение.

В последнем матче россиянки уступили паре Катерина Синякова (Чехия) — Тейлор Таунсенд (США) со счетом 2:6, 4:6. Встреча продолжалась чуть более часа. Победа позволила Синяковой и Таунсенд выйти из группы с первого места.

Андрееву и Шнайдер наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Ранее в полуфинал парного разряда турнира пробилась еще одна представительница России — Вероника Кудерметова, выступающая вместе с бельгийкой Элизе Мертенс.

В одиночном разряде за выход в финал поборются Арина Соболенко (Белоруссия), Елена Рыбакина (Казахстан), а также американки Джессика Пегула и Аманда Анисимова, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
