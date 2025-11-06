Андреева и Шнайдер потерпели третье поражение на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завершили выступление на групповом этапе Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде, потерпев третье подряд поражение.

В последнем матче россиянки уступили паре Катерина Синякова (Чехия) — Тейлор Таунсенд (США) со счетом 2:6, 4:6. Встреча продолжалась чуть более часа. Победа позволила Синяковой и Таунсенд выйти из группы с первого места.