Песков объяснил, почему Путин не стал отдельно встречаться с Федорищевым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отсутствие в расписании визита Владимира Путина в Самарскую область отдельной встречи с губернатором региона Вячеславом Федорищевым.

По словам Пескова, необходимость в таком общении отсутствовала, поскольку подобная встреча уже состоялась недавно, отмечает RT.

Президент прибыл в Самару для участия в форуме «Россия — спортивная держава».

В ходе поездки глава государства осмотрел физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита», пообщался со спортсменами и в режиме видеосвязи открыл пять новых спортивных объектов в разных регионах страны, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
