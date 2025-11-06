Песков объяснил, почему Путин не стал отдельно встречаться с Федорищевым

Поправки кабмина в бюджет предусматривают поддержку семей с детьми Уиткофф заявил о некотором прогрессе в урегулировании на Украине Первое дело о поиске экстремистского контента завели в РФ Снежный покров установился на 75-80 % территории РФ Концерт арт-групп «Хор Турецкого» и «Сопрано» в Ханое собрал около 800 зрителей