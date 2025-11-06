Песков объяснил, почему Путин не стал отдельно встречаться с Федорищевым
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отсутствие в расписании визита Владимира Путина в Самарскую область отдельной встречи с губернатором региона Вячеславом Федорищевым.
По словам Пескова, необходимость в таком общении отсутствовала, поскольку подобная встреча уже состоялась недавно, отмечает RT.
Президент прибыл в Самару для участия в форуме «Россия — спортивная держава».
В ходе поездки глава государства осмотрел физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита», пообщался со спортсменами и в режиме видеосвязи открыл пять новых спортивных объектов в разных регионах страны, передает «Радиоточка НСН».
