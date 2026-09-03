Граждане Венгрии на референдуме примут решение по членству Украины в ЕС
Венгрия «ни при каких обстоятельствах» не поддерживает ускоренную процедуру вступления Украины в Евросоюз. Как пишет RT, об этом заявила глава МИД республики Анита Орбан.
По её словам, Будапешт ожидает от Киева решения вопроса о правах венгерского меньшинства в Закарпатье для продолжения переговоров по вопросу вступления.
Министр добавила, что после завершения переговоров в Венгрии будет проведён референдум по теме членства Украины в ЕС.
Ранее венгенрский премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что Будапешт не собирается поставлять Киеву вооружение и военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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