Граждане Венгрии на референдуме примут решение по членству Украины в ЕС

По её словам, Будапешт ожидает от Киева решения вопроса о правах венгерского меньшинства в Закарпатье для продолжения переговоров по вопросу вступления.

Министр добавила, что после завершения переговоров в Венгрии будет проведён референдум по теме членства Украины в ЕС.

Ранее венгенрский премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что Будапешт не собирается поставлять Киеву вооружение и военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

