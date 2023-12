Умер экс-барабанщик AC/DC Колин Берджесс

Причина смерти не указана.



«Очень жаль слышать о кончине Колина Берджесса. Он был нашим первым барабанщиком и очень уважаемым музыкантом. Остались только счастливые воспоминания, зажигай с миром, Колин», — написали музыканты в соцсети



Колин сотрудничал с AC/DC в 1973-1974 годах. Ранее - с 1968 по 1972 годы - играл в The Masters Apprentices. Треки последней неоднократно заходили в Топ-20. Среди них - 5:10 Man, Think About Tomorrow Today, Turn Up Your Radio, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее основатель, постоянный участник британской рок-группы Wings Дэнни Лейн (Брайан Фредерик Артур Хайнс) умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщила жена музыканта Элизабет Хайнс.