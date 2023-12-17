Умер экс-барабанщик AC/DC Колин Берджесс
В возрасте 77 лет умер первый барабанщик легендарной группы AC/DC Колин Берджесс. Музыкант скончался 16 декабря 2023 года, говорится в сообщении группы.
Причина смерти не указана.
«Очень жаль слышать о кончине Колина Берджесса. Он был нашим первым барабанщиком и очень уважаемым музыкантом. Остались только счастливые воспоминания, зажигай с миром, Колин», — написали музыканты в соцсети
Колин сотрудничал с AC/DC в 1973-1974 годах. Ранее - с 1968 по 1972 годы - играл в The Masters Apprentices. Треки последней неоднократно заходили в Топ-20. Среди них - 5:10 Man, Think About Tomorrow Today, Turn Up Your Radio, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее основатель, постоянный участник британской рок-группы Wings Дэнни Лейн (Брайан Фредерик Артур Хайнс) умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщила жена музыканта Элизабет Хайнс.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru