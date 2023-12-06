Умер основатель рок-группы Wings Дэнни Лейн

Лейн страдал от интерстициальной болезни легких и провел последние недели на аппарате искусственной вентиляции в отделении интенсивной терапии.

«Мой дорогой муж спокойно ушел из жизни рано утром. Я была рядом с ним, держала его за руку и исполняла для него любимые рождественские песни», — написала Хайнс в соцсетях.

О смерти Лейна высказался его коллега по Wings, экс-участник The Beatles Пол Маккартни. Музыкант назвал Дэнни Лейна «потрясающим вокалистом и гитаристом», обладавшим «большим талантом» и всегда готовым помочь другим.

Дэнни Лейн был одним из основателей The Moody Blues и выступал в качестве вокалиста группы в 1964-1966 годах. В 1971-м музыкант вместе с Полом Маккартни и его супругой Линдой основали коллектив Wings. Группа просуществовала десять лет и выпустила девять альбомов. Лейн включен в Зал славы рок-н-ролла: он был удостоен награды в 2018 году как участник The Moody Blues.

Ранее стало известно о смерти экс-клавишника и ударника группы «Би-2» Николая Плявина, напоминает RT.

