СМИ назвали причину смерти экс-барабанщика «Би-2» Николая Плявина
Бывший барабанщик рок-группы «Би-2» Николай Плявин умер от сердечной недостаточности, об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, у 64-летнего музыканта были хронические проблемы с кровоснабжением сердца. Четыре года назад Плявин перенёс инсульт, а в последние годы жизни лечился от онкологии.
Близкие барабанщика рассказали, что около месяца назад он упал с самоката, и предположили, что это могло усугубить состояние его здоровья.
Отмечается, что судмедэкспертиза подтвердила отсутствие криминала в смерти музыканта.
Ранее бывшего клавишника и ударника музыкальных коллективов «Би-2» и «Дюна» Николая Плявина обнаружили мёртвым в съёмной квартире в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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