СМИ назвали причину смерти экс-барабанщика «Би-2» Николая Плявина

По данным канала, у 64-летнего музыканта были хронические проблемы с кровоснабжением сердца. Четыре года назад Плявин перенёс инсульт, а в последние годы жизни лечился от онкологии.

Близкие барабанщика рассказали, что около месяца назад он упал с самоката, и предположили, что это могло усугубить состояние его здоровья.

Отмечается, что судмедэкспертиза подтвердила отсутствие криминала в смерти музыканта.

Ранее бывшего клавишника и ударника музыкальных коллективов «Би-2» и «Дюна» Николая Плявина обнаружили мёртвым в съёмной квартире в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

