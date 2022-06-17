Украина не сможет принять «Евровидение-2023». Об этом говорится в распространенном заявлении Европейского вещательного союза. Отмечается, что связано это с проблемами организации мероприятия на территории этой страны.

Проведение конкурса в следующем году могут отдать Великобритании. Этот вопрос сейчас обсуждается.