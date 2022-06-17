Украина не сможет принять «Евровидение-2023»
Украина не сможет принять «Евровидение-2023». Об этом говорится в распространенном заявлении Европейского вещательного союза. Отмечается, что связано это с проблемами организации мероприятия на территории этой страны.
Проведение конкурса в следующем году могут отдать Великобритании. Этот вопрос сейчас обсуждается.
На днях заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале сообщил, что Украина начала подготовку к проведению песенного конкурса «Евровидение» в следующем году на фоне боевых действий в стране.
Победителем международного музыкального конкурса «Евровидение-2022», который проходил в итальянском Турине, стала украинская группа Kalush Orchestra, исполнившая песню Stefania. По суммарным итогам голосования зрителей и жюри представители Украины получили 631 балл, оторвавшись от представителей Великобритании (466 голосов).
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