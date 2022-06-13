Украина начала подготовку к «Евровидению-2023»

Подготовка Украины к проведению песенного конкурса «Евровидение» в следующем году началась на фоне боевых действий в стране, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в понедельник, 13 июня.

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«Украина уже начинает подготовку финала "Евровидения" 2023 года. Мы показываем миру свою открытость, гостеприимство и умение реализовывать масштабные проекты», - говорится в Telegram-канале украинского чиновника.

По словам Тимошенко, главным вопросом для организаторов остается обеспечение безопасности песенное состязание. Поэтому в подготовке международного конкурса на Украине задействованы Министерство обороны и Министерство внутренних дел Украины.

Тимошенко не назвал город, где пройдет «Евровидение-23» - рассматриваются «различные локации».

Ранее делегации Румынии, Азербайджана и Грузии обвинили организаторов международного музыкального конкурса «Евровидение» в подмене результатов голосования, сообщает РИА новости.

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ТЕГИ:БезопасностьКонкурсУкраинаЕвровидение
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