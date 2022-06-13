Украина начала подготовку к «Евровидению-2023»

«Украина уже начинает подготовку финала "Евровидения" 2023 года. Мы показываем миру свою открытость, гостеприимство и умение реализовывать масштабные проекты», - говорится в Telegram-канале украинского чиновника.

По словам Тимошенко, главным вопросом для организаторов остается обеспечение безопасности песенное состязание. Поэтому в подготовке международного конкурса на Украине задействованы Министерство обороны и Министерство внутренних дел Украины.

Тимошенко не назвал город, где пройдет «Евровидение-23» - рассматриваются «различные локации».

Ранее делегации Румынии, Азербайджана и Грузии обвинили организаторов международного музыкального конкурса «Евровидение» в подмене результатов голосования, сообщает РИА новости.

