Украина начала подготовку к «Евровидению-2023»
Подготовка Украины к проведению песенного конкурса «Евровидение» в следующем году началась на фоне боевых действий в стране, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в понедельник, 13 июня.
«Украина уже начинает подготовку финала "Евровидения" 2023 года. Мы показываем миру свою открытость, гостеприимство и умение реализовывать масштабные проекты», - говорится в Telegram-канале украинского чиновника.
По словам Тимошенко, главным вопросом для организаторов остается обеспечение безопасности песенное состязание. Поэтому в подготовке международного конкурса на Украине задействованы Министерство обороны и Министерство внутренних дел Украины.
Тимошенко не назвал город, где пройдет «Евровидение-23» - рассматриваются «различные локации».
Ранее делегации Румынии, Азербайджана и Грузии обвинили организаторов международного музыкального конкурса «Евровидение» в подмене результатов голосования, сообщает РИА новости.
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