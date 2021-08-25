Смерть Уоттса – символ заката сценической эры The Rolling Stones

«Стив Джордан барабанщик во всех смыслах прекрасный, маститый. Но здесь есть много ассоциаций: даже по возрасту Джордан слегка отстает от тех людей, которые будут с ним на сцене. Второй момент, он любопытный визуально, и тут пусть правильно меня поймут, но Стив Джордан немного другого цвета кожи, чем Чарли Уоттс и в «роллингах» это смотрится как-то странно по отношению к их привычному виду. На мой взгляд, при всей классности игры Джордана, это такой вставной зуб. И тем более, вставной зуб очень пожилой группы, поэтому мне кажется, что уход Чарли Уоттса - это символ того, что сценическая эра «роллингов» завершается», - добавил он.

После осеннего тура Rolling Stones вероятнее всего перейдут в абсолютную легендарность, сократив тем самым, количество концертов.

«Я просто не очень понимаю, при всей любви к «роллингам» и всей их историчности, не понимаю, кто те поклонники, которые собираются забивать залы, чтобы смотреть, при всей их устойчивости и вызовам всем врачам мира, все-таки смотреть на очень-очень пожилых людей, которые прежде всего, всегда ассоциировались с неудержимым энергетическим фонтаном. Да еще тем более, после ухода одного из краеугольных членов команды. И дальше, я думаю, уже плавный уход в абсолютную легендарность, может быть, какие-то разовые выходы по каким-то очень важным поводам. Возможно, это будет связано с грядущими 80-летиями Кита Ричардса, Мика Джаггера, а случится это уже скоро года через полтора», - резюмировал писатель.

5 августа 2021 года Мик Джаггер и вся группа с оптимизмом смотрела в будущее, они ожидали полного восстановления Чарли Уоттса, который находился в больнице в Лондоне. В своем Instagram Джаггер написал благодарность Стиву Джордану, который на время болезни Чарли смог его заменить. Джаггер уточнил, что осенний тур в силе и команда ждет возвращения Уоттса.

24 августа пришло известие о смерти барабанщика Rolling Stones. Чарли Уоттс мирно скончался в одной из больниц Лондона в окружении своей семьи. Ему было 80 лет.

