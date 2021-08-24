Умер барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс

«Мы с огромной грустью объявляем о смерти нашего любимого Чарли Уоттса. Сегодня он мирно скончался в лондонской больнице в окружении своей семьи», - приводит издание цитату Доэрти.

Уоттс, отметивший свое 80-летие в июне, присоединился к The Rolling Stones в 1963 году. Он был одним из самых продолжительных участников группы.

Ранее в этом году было объявлено, что барабанщик пропустит предстоящий тур в США, так как он выздоравливал после медицинской процедуры, передает издание.

