Мамонов, которого не стало
Основатель группы «Звуки Му», актер и музыкант Петр Мамонов скончался в больнице от коронавируса. НСН вспоминает неповторимую историю артиста.
1988 год для Петра Мамонова и «Звуков МУ» стал по-настоящему знаковым. Их дебютный альбом «Zvuki Mu» издал знаменитый английский продюсер Брайан Ино в Лондоне, коллектив гастролировал по США и Европе. И в том же время в советских кинотеатрах начался показ культового фильма «Игла». Главную роль в картине исполнил Виктор Цой, но и Петр Мамонов был на экране. Роль была эпизодическая, но запоминающаяся.
Он сыграл хирурга Артура, поставщика наркотиков. В те годы сам актер был известен своим пагубным пристрастием к алкоголю.
В своих интервью Мамонов признавался, что на съемках многое не получалось: «Я напьюсь так, что встать не могу. Но если бы не это преодоление, фильм был бы туфтой».
Благодаря этому дебюту в жизни Петра Мамонова надолго появился кинематограф. Уже в 1990 году музыкант появился в фильме Павла Лунгина «Такси-блюз». Лунгин не раз говорил, что появление в его драме Мамонова было далеко не случайным. После знакомства с артистом Лунгин был поражен его энергетикой и написал сценарий под него.
В итоге драму «Такси - блюз» тепло встретили на Каннском фестивале, за нее режиссер получил Золотую пальмовую ветвь.
Но после казалось бы оглушающего успеха началась череда неудач. Мамонов снялся в нескольких фильмах, которые не вышли в широкий показ.
По признанию артиста, в 45 лет он пережил «личный конец света», ничто не приносило радости, была лишь пустота. Вернуть интерес к жизни музыканту помог переезд в деревню, где он построил дом. В это же время он пришел к вере.
В 2003 году Мамонов столкнулся с серьезной болезнью: был в коме, лежал в реанимации, несколько раз был на грани. Но выкарабкался.
Спустя год артисту снова пришло предложение сняться в кино. На этот раз режиссер Сергей Лобан лично приехал к нему в деревню, чтобы сделать предложение о съемках. Мамонов отказал. Но позже передумал и все же сыграл в фильме «Пыль». На экране он воплотил в жизнь профессора, который проводит психические эксперименты над людьми.
Не смотря на то, что у ленты был скудный бюджет, «Пыль» получила множества наград, а том числе и первый диплом Жюри Российской кинокритики XXVII Московского международного кинофестиваля.
В 2006 году о Мамонове снова заговорили. Вышел фильм «Остров» Павла Лунгина. Картина стала событием, а Мамонов по-новому открылся публике. Многие так поверили игре музыканта, что стали отождествлять его с персонажем - старцем Анатолием – в деревню, где живет Мамонов начались паломничества.
Перед началом работы артист советовался со своим духовным наставником, и только получив его благословение, приступил к работе в кино.
Петр Мамонов и «Звуки Му» - отдельно стоящие фигуры в современной и советской культуре. В 80-е коллектив был больше, чем сам запрос общества меломанов и музыкантов. По словам критика Михаила Марголиса, «те образы, которые начал создавать на сцене Мамонов, это была уже компиляция рока и театра».
Петр Мамонов скончался в больнице, борясь с коронавирусом. Артисту в этом году исполнилось 70 лет.
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