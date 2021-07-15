Мамонов, которого не стало

1988 год для Петра Мамонова и «Звуков МУ» стал по-настоящему знаковым. Их дебютный альбом «Zvuki Mu» издал знаменитый английский продюсер Брайан Ино в Лондоне, коллектив гастролировал по США и Европе. И в том же время в советских кинотеатрах начался показ культового фильма «Игла». Главную роль в картине исполнил Виктор Цой, но и Петр Мамонов был на экране. Роль была эпизодическая, но запоминающаяся.

Он сыграл хирурга Артура, поставщика наркотиков. В те годы сам актер был известен своим пагубным пристрастием к алкоголю.

В своих интервью Мамонов признавался, что на съемках многое не получалось: «Я напьюсь так, что встать не могу. Но если бы не это преодоление, фильм был бы туфтой».

Благодаря этому дебюту в жизни Петра Мамонова надолго появился кинематограф. Уже в 1990 году музыкант появился в фильме Павла Лунгина «Такси-блюз». Лунгин не раз говорил, что появление в его драме Мамонова было далеко не случайным. После знакомства с артистом Лунгин был поражен его энергетикой и написал сценарий под него.

В итоге драму «Такси - блюз» тепло встретили на Каннском фестивале, за нее режиссер получил Золотую пальмовую ветвь.

Но после казалось бы оглушающего успеха началась череда неудач. Мамонов снялся в нескольких фильмах, которые не вышли в широкий показ.