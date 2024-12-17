«Удовлетворит всех!»: Радио JAZZ в Петербурге пробудит интерес к джазу

«В Санкт-Петербурге джаз - это очень популярный стиль, учитывая, что только тут, а не где-то в Москве, уже 36 лет существует Государственная филармония джазовой музыки. Более того, я сам работаю на радиостанциях «Эрмитаж» и «Петербург», где еженедельно веду джазовые программы. Учитывая все эти обстоятельства и вообще давние традиции, которые уходят корнями еще в 30-е и 40-е довоенные годы, когда именно в Ленинграде существовал джаз-оркестр Утесова, то скажу, что интерес к джазу здесь всегда был несколько выше, чем в любых других местах. То, что Радио JAZZ открывает здесь свой филиал - это замечательное начало, я радуюсь этому обстоятельству. Это значит, что будет еще больше источников джазовой музыки. Это удовлетворит тех, кто любит джаз давно, и, наоборот, пробудит интерес у тех, кто еще с ним не знаком», - рассказал он.

Говоря о популярности джазовой музыки сегодня, он отметил, что этот музыкальный стиль не может сравниться с поп-музыкой, однако у него всегда будет своя аудитория.