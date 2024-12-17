«Удовлетворит всех!»: Радио JAZZ в Петербурге пробудит интерес к джазу
У джаза всегда будет своя аудитория, к которой будут примыкать все новые и новые люди, рассказал НСН Давид Голощекин.
Интерес к джазу в Санкт-Петербурге всегда был выше, чем в других городах РФ, корни этого явления уходят глубоко в прошлое, поэтому недавнее открытие филиала Радио JAZZ в культурной столице придется по душе как фанатам жанра, так и тем, кто еще не знаком с ним. Об этом в беседе с НСН рассказал джазовый мультиинструменталист, композитор, народный артист РФ, ведущий радио «Эрмитаж» Давид Голощекин.
«В Санкт-Петербурге джаз - это очень популярный стиль, учитывая, что только тут, а не где-то в Москве, уже 36 лет существует Государственная филармония джазовой музыки. Более того, я сам работаю на радиостанциях «Эрмитаж» и «Петербург», где еженедельно веду джазовые программы. Учитывая все эти обстоятельства и вообще давние традиции, которые уходят корнями еще в 30-е и 40-е довоенные годы, когда именно в Ленинграде существовал джаз-оркестр Утесова, то скажу, что интерес к джазу здесь всегда был несколько выше, чем в любых других местах. То, что Радио JAZZ открывает здесь свой филиал - это замечательное начало, я радуюсь этому обстоятельству. Это значит, что будет еще больше источников джазовой музыки. Это удовлетворит тех, кто любит джаз давно, и, наоборот, пробудит интерес у тех, кто еще с ним не знаком», - рассказал он.
Говоря о популярности джазовой музыки сегодня, он отметил, что этот музыкальный стиль не может сравниться с поп-музыкой, однако у него всегда будет своя аудитория.
«Я бы не сказал, что джаз станет популярнее. Раньше он был популярен из-за того, что это была танцевальная музыка. С появлением рок-музыки, естественно, интерес молодежи был больше обращен в эту сторону. И джаз немножко оттеснялся назад. Но он всегда существовал. Я не скажу, что это может быть так популярно, как вообще поп-музыка. Но он всегда будет иметь свою аудиторию, достаточно большую. Я это сужу по работе своей филармонии, когда зал ежедневно заполнен до отказа», - подытожил он.
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