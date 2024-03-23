Участник группы «Пикник» вышел на связь после теракта в «Крокус Сити Холле»

Участник группы «Пикник» вышел на связь после теракта, он спасся из горящего здания через подвал, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на источник.

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Музыканты коллектива выразили соболезнования родным и близким погибших в «Крокус Сити Холле».

«Мы глубоко потрясены этой страшной трагедией и скорбим вместе с вами», — говорится в заявлении артистов в соцсетях.

Также группа сменила оформление на своем сайте на траурное.

Ранее почетный президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что «Крокус» абсолютно не был подготовлен к возможной атаке террористов, вооруженные травматическим оружием охранники оказались бессильны против бандитов с автоматами.

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ФОТО: пресс-служба группы "Пекник" / Полина Пендина
ТЕГИ:Московская ОбластьПогибшиеТерактыСоболезнованияПикник

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