Участник группы «Пикник» вышел на связь после теракта в «Крокус Сити Холле»
Участник группы «Пикник» вышел на связь после теракта, он спасся из горящего здания через подвал, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на источник.
Музыканты коллектива выразили соболезнования родным и близким погибших в «Крокус Сити Холле».
«Мы глубоко потрясены этой страшной трагедией и скорбим вместе с вами», — говорится в заявлении артистов в соцсетях.
Также группа сменила оформление на своем сайте на траурное.
Ранее почетный президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что «Крокус» абсолютно не был подготовлен к возможной атаке террористов, вооруженные травматическим оружием охранники оказались бессильны против бандитов с автоматами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru