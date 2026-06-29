Трамп допустил использование военной силы против Ирана

По её словам, «США располагают самыми лучшими и мощными вооружёнными силами в мире», и у президента страны есть право использовать их.

«Но опять-таки дискуссии по поводу меморандума о взаимопонимании продолжатся», — добавила она.

Ранее Трамп заявил, что Иран запросил встречу с США, она должна состояться 30 июня в столице Катара Дохе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».