Трамп допустил использование военной силы против Ирана

Президент США Дональд Трамп не исключает, что при необходимости против Ирана будет использована военная сила. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

«Ирана больше не будет!»: Трамп заявил, что США нанесли удары

По её словам, «США располагают самыми лучшими и мощными вооружёнными силами в мире», и у президента страны есть право использовать их.

«Но опять-таки дискуссии по поводу меморандума о взаимопонимании продолжатся», — добавила она.

Ранее Трамп заявил, что Иран запросил встречу с США, она должна состояться 30 июня в столице Катара Дохе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ИранСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры