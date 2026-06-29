Трамп допустил использование военной силы против Ирана
Президент США Дональд Трамп не исключает, что при необходимости против Ирана будет использована военная сила. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт.
По её словам, «США располагают самыми лучшими и мощными вооружёнными силами в мире», и у президента страны есть право использовать их.
«Но опять-таки дискуссии по поводу меморандума о взаимопонимании продолжатся», — добавила она.
Ранее Трамп заявил, что Иран запросил встречу с США, она должна состояться 30 июня в столице Катара Дохе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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