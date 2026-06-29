Россиянам объяснили, почему нельзя перепродавать бензин

Он пояснил, что штраф за систематическую перепродажу топлива с целью получения прибыли без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя составляет от 500 до 2 000 рублей. В случае причинения гражданам, организациям или государству ущерба, превышающего 3,5 млн рублей, наступает уголовная ответственность.

«При совершении деяния организованной группой наказание может достигать пяти лет лишения свободы», — указал эксперт.

Жорин добавил, что если контрафактное топливо стало причиной поломки автомобиля, то продавцу придётся компенсировать автовладельцу все расходы. Однако потерпевшему придётся доказать «причинную связь между заправкой и поломкой».

Ранее вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА», генеральный директор ООО «Элкат» Максим Третьяков заявил «Радиоточке НСН», что подделки под оригинальные детали зачастую функционируют не хуже, поэтому бояться их не стоит.