Россиянам объяснили, почему нельзя перепродавать бензин
Перепродажа бензина без регистрации юридического лица может обернуться для граждан штрафами, а также уголовным делом. Об этом «Газете.Ru» заявил адвокат Сергей Жорин.
Он пояснил, что штраф за систематическую перепродажу топлива с целью получения прибыли без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя составляет от 500 до 2 000 рублей. В случае причинения гражданам, организациям или государству ущерба, превышающего 3,5 млн рублей, наступает уголовная ответственность.
«При совершении деяния организованной группой наказание может достигать пяти лет лишения свободы», — указал эксперт.
Жорин добавил, что если контрафактное топливо стало причиной поломки автомобиля, то продавцу придётся компенсировать автовладельцу все расходы. Однако потерпевшему придётся доказать «причинную связь между заправкой и поломкой».
Ранее вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА», генеральный директор ООО «Элкат» Максим Третьяков заявил «Радиоточке НСН», что подделки под оригинальные детали зачастую функционируют не хуже, поэтому бояться их не стоит.
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