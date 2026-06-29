Прием документов на венгерские визы приостановлен в Казани, Самаре и Уфе

Приём документов на венгерские визы приостановлен в визовых центрах в Казани, Самаре и Уфе с 29 июня. Об этом сообщает компания-оператор визовых центров VFS Global.

СМИ: Аргентина планирует запуск «золотых паспортов» для привлечения инвестиций

Отмечается, что приём документов приостановлен по распоряжению Генерального Консульства Венгрии в Казани.

«О возобновлении приёма будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.

В VFS Global добавили, что подать документы на венгерскую визу россияне по-прежнему могут в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил «Радиоточке НСН», что в 2026 году число выдач шенгенских виз россиянам увеличилось на 12%.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:ВенгрияРоссияВиза

Горячие новости

Все новости

партнеры