Прием документов на венгерские визы приостановлен в Казани, Самаре и Уфе

Отмечается, что приём документов приостановлен по распоряжению Генерального Консульства Венгрии в Казани.

«О возобновлении приёма будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.

В VFS Global добавили, что подать документы на венгерскую визу россияне по-прежнему могут в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил «Радиоточке НСН», что в 2026 году число выдач шенгенских виз россиянам увеличилось на 12%.