Прием документов на венгерские визы приостановлен в Казани, Самаре и Уфе
Приём документов на венгерские визы приостановлен в визовых центрах в Казани, Самаре и Уфе с 29 июня. Об этом сообщает компания-оператор визовых центров VFS Global.
Отмечается, что приём документов приостановлен по распоряжению Генерального Консульства Венгрии в Казани.
«О возобновлении приёма будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.
В VFS Global добавили, что подать документы на венгерскую визу россияне по-прежнему могут в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил «Радиоточке НСН», что в 2026 году число выдач шенгенских виз россиянам увеличилось на 12%.
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