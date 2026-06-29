В Амурской области с рельсов сошли семь вагонов с углем

Семь вагонов с углём сошли с рельсов в Амурской области. Об этом со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру сообщает RT.

В Оренбурге сошли с рельсов вагоны с металлом

Уточняется, что инцидент произошёл на 7 208 км станции Уруша Забайкальской железной дороги. Вагоны сошли с рельсов без опрокидывания.

«Задержки движения пассажирских поездов не допущено. Пострадавших нет. Причины схода устанавливаются», - отметили в ведомстве.

Ранее в Яковлевском округе Белгородской области сошла с рельсов электричка, следовавшая по маршруту Разумное — Томаровка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: АО "Мосинжпроект"
ТЕГИ:ВагоныАмурская ОбластьЖелезная Дорога

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