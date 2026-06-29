Буцкая раскрыла, почему в РФ никто не ведет учет ЧП на аттракционах
Татьяна Буцкая заявила НСН, что пока ведомством, регулирующим работу аттракционов, будет оставаться Минсельхоз, грамотного учета по инцидентам так и не будет.
По сбоям в работе аттракционов учет не ведется, инциденты там фиксируются также, как по габаритным сельскохозяйственным машинам, однако отрасли нужен совершенно другой учет. Об этом в пресс-центре НСН рассказала зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.
«Учета по инцидентам на аттракционах не ведется, наверное, потому что главное ведомство – это Минсельхоз. Ну, серьезно. Пока мы будем относиться к нашим аттракционам, как к работе больших машин… там ведь должен быть совсем иной подход. Я не скажу, что учет совсем не ведется. Он ведется, но ровно такой же, как по любой большой технике: сломалось, остановилось, с чем это связано, какой срок гарантии. Нам то интересно посмотреть в каждом парке аттракционов, сколько раз аттракцион остановился. Здесь вопрос к тому, кто главный по аттракционам. Московский технадзор с точки зрения контроля аттракционов – прекрасен, однако у нас нет единого технадзора», - рассказала она.
Ранее вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов заявил НСН, что инциденты на аттракционах чаще всего происходят из-за неграмотного технического обслуживания и человеческой невнимательности.
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