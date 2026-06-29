Шаман рассказал, почему не отправился на СВО
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Шаман) заявил, что регулярно посещает зону проведения СВО с благотворительными концертами. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, «диванные сторожевые комментаторы» регулярно отправить его воевать, чтобы «лишить главного фронта - сцены».
«Потому что сцена, мой голос, мои песни - это мое главное оружие», - отметил исполнитель.
Певец также добавил, что ни один боец ещё не спрашивал у него, почему он не на фронте.
Ранее в холле концертной площадки в Твери Шаман остановился перед своими портретами и перекрестился, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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