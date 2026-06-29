Шаман рассказал, почему не отправился на СВО

По его словам, «диванные сторожевые комментаторы» регулярно отправить его воевать, чтобы «лишить главного фронта - сцены».

«Потому что сцена, мой голос, мои песни - это мое главное оружие», - отметил исполнитель.

Певец также добавил, что ни один боец ещё не спрашивал у него, почему он не на фронте.

Ранее в холле концертной площадки в Твери Шаман остановился перед своими портретами и перекрестился, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

