Шаман рассказал, почему не отправился на СВО

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Шаман) заявил, что регулярно посещает зону проведения СВО с благотворительными концертами. Об этом сообщает РИА Новости.

Шаман попал под угрозу судебных исков из-за «поющих иноагентов» в клипе

По его словам, «диванные сторожевые комментаторы» регулярно отправить его воевать, чтобы «лишить главного фронта - сцены».

«Потому что сцена, мой голос, мои песни - это мое главное оружие», - отметил исполнитель.

Певец также добавил, что ни один боец ещё не спрашивал у него, почему он не на фронте.

Ранее в холле концертной площадки в Твери Шаман остановился перед своими портретами и перекрестился, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Илья Московец/URA.RU/ТАСС
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